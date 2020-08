Πολιτική

Πορεία για την “απελευθέρωση” των Δωδεκανήσων ετοιμάζει ο Μπαχτσελί

Στον... δρόμο που χάραξε ο Ερντογάν με τις εμπρηστικές δηλώσεις κινείται και ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης.

Ακολουθώντας το εμπρηστικό κλίμα του Ερντογάν, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει πορεία για την … «ανεξαρτησία» των Δωδεκανήσων στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο αρχηγός των «Γκρίζων Λύκων», ανακοίνωσε πως το κόμμα του θα οργανώσει «πορεία αποφασιστικότητας για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία των Δωδεκανήσων από την Ελλάδα» στην πόλη της Σμύρνης και η οποία θα καταλήξει στο λιμάνι «Εκεί που πνίξαμε τους Έλληνες το 1922» όπως ανέφερε ο ίδιος προκλητικά.

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί από 12 επιτροπές του ακροδεξιού κόμματος, με 80 μέλη – εθνικιστές στη καθεμία, που θα παραπέμπει σε κάθε νησί ξεχωριστά των Δωδεκανήσων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, ο Μπαχτσελί είπε πως το θέμα των Δωδεκανήσων είναι «μία πληγή του τουρκικού έθνους που αιμορραγεί» και πως : «αυτά τα νησιά άδικα, ντροπιαστικά και παράνομα πάρθηκαν από την Τουρκία».



Ο ίδιος ζήτησε να επανεξεταστεί το status των Δωδεκανήσων, λέγοντας πως θα κάνει το θέμα «σημαία» εντός και εκτός Τουρκίας.