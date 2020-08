Πολιτική

Ο Θεοδωρικάκος “έδειξε” στον ΑΝΤ1 ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου

Οι υπαινιγμοί του Υπ. Εσωτερικών ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων. Τι είπε για τις μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, την παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά και τις τουρκικές προκλήσεις.

«Η παρέμβαση του Κράτους ήταν άμεση και στις φονικές πλημμύρες στην Εύβοια και στην φωτιά στην Μάνη. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ΥΠΕΣ έδωσε τα χρήματα για να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πολίτες που υπέστησαν καταστροφές και οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Δήμο τους για να λάβουν το βοήθημα», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά τα αδήλωτα τετραγωνικά, ο Υπ. Εσωτερικών είπε ότι «βασικός στόχος ήταν να υπάρξει τακτοποίηση των διαφορών που υπήρχαν στα δηλωμένα τετραγωνικά στο Ε9 και στους Δήμους και τους λογαριασμούς ρεύματος. Μέχρι την Κυριακή, έγιναν πάνω από 1,65 εκατομμύρια διορθωτικές δηλώσεις από τους πολίτες και δηλώθηκαν πάνω από 35 εκατομμύρια τ.μ.. Οι πολίτες γλίτωσαν από πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τα προηγούμενα χρόνια, ενώ κάθε χρόνο οι Δήμοι και το Κράτος θα έχουν επιπλέον έσοδα 80 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που θα ωφελήσει τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες».

«Περίπου 120.000 άνθρωποι την ημέρα έμπαιναν στην πλατφόρμα την τελευταία εβδομάδα, είδαμε ότι το πρόβλημα αφορά την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών και γι΄ αυτό αποφασίσαμε παράταση για να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή για να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Παράλληλα, ο Υπ. Εσωτερικών απηύθυνε πρόσκληση προς όλους όσοι έχουν εκκρεμότητες, να μπουν στην πλατφόρμα για να κάνουν δήλωση, καθώς θα προκύψει κέρδος για όλους. Θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για τα προηγούμενα χρόνια, θα υπάρξει μόνο προσδιορισμός του ΤΑΠ και για τα επιπλέον τετραγωνικά θα πληρωθούν δημοτικός φόρος και δημοτικά τέλη μόνο από την 01.01.2020 και μετά.

Ο κορονοϊός, το Δημόσιο και τα σχολεία

Αναφερόμενος στον κορονοϊό και την λειτουργία του Δημοσίου, ο αρμόδιος Υπουργός είπε ότι θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί τα μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων με αυτούς, όπως η τηλεργασία.

Για τις μάσκες στα σχολεία, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι υπήρξε κυβερνητική απόφαση πριν από 10 ημέρες για την χορήγηση δωρεάν μασκών σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και μετά από μερικές ημέρες η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων έδωσε τις προδιαγραφές και την ίδια ημέρα ξεκίνησε ο διαγωνισμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και μόλις ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρχουν οι μάσκες για όλα τα παιδιά, τους καθηγητές και τους δασκάλους.

Εμμέσως, ο Υπ. Εσωτερικών υπαινίχθη ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου αλλά αργότερα, καθώς ερωτηθείς για τις δηλώσεις Δημάρχων ότι πριν τις 10 Σεπτεμβρίου δεν θα μπορούν να είναι έτοιμες οι μάσκες για τα παιδικά, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε «περιμένετε πρώτα να ακούσετε τις ανακοινώσεις που θα γίνουν αύριο από την Υπ. Παιδείας, τον Υπ. Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ των μέτρων για την λειτουργία των σχολείων.

Για τις τουρκικές προκλήσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της Τουρκίας ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος αν δεν σταματήσει η τουρκική επιθετική πολιτική: «Καλό θα είναι οι γείτονες μας οι Τούρκοι – είναι πιο καλό και για κείνους και για την περιοχή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις -να εγκαταλείψουν τις προκλήσεις και την υψηλή ρητορική και πράγματα που ξέρουν τι δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Είναι καλύτερο για τους δύο λαούς να έχουμε ειρηνικές σχέσεις βασισμένες στο Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε διάλογο υπό την απόλυτη προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν οι προκλήσεις και οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν. Και φυσικά το μόνο αντικείμενο του διαλόγου είναι η διευθέτηση των θεμάτων της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών».

Ο Υπ. Εσωτερικών, αναφερόμενος στις επικείμενες κυρώσεις από την ΕΕ προς την Τουρκία, επεσήμανε «απαιτούμε στα ευρωπαϊκά fora την εφαρμογή του Δικαίου και να υπάρξουν πολύ σοβαρές κυρώσεις στην Τουρκία το επόμενο διάστημα». Τόνισε την ψύχραιμη, σταθερή και δυναμική στρατηγική της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού απέναντι στις προκλήσεις επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε αυτήν την στρατηγική ώστε οι πάντες να λαμβάνουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή και είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα δίκαιά της σε κάθε περίπτωση».