Τσελίκ: Πειρατεία η στρατικοποίηση του Καστελλόριζου

Για «βλακώδεις κινήσεις» κατηγορεί την Ελλάδα ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ σε ανάρτηση του στο Twitter αναφέρθηκε στο ζήτημα προβολής φωτογραφιών με Έλληνες στρατιώτες να αποβιβάζονται στο Καστελλόριζο.

«Η προσπάθεια της Ελλάδας για στρατικοποίηση του Καστελλόριζου, είναι άλλο ένα παράδειγμα πειρατείας. Το να στοχεύεις όπλα, εναντίον των ακτών της Τουρκίας είναι βλακώδης κίνηση. Η Ελλάδα με τα παράνομα βήματα στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο έχει γίνει εκπρόσωπος της πολιτικής της πειρατείας» αναφέρει ο Τσελίκ.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας κατηγορεί επίσης την Αθήνα για τις στενές σχέσεις που έχει με το Παρίσι, «Αφού η Ελλάδα αντί να μιλήσει με την Τουρκία , προτιμάει να κάνει ασκήσεις με την Γαλλία, τότε θα δεί πόσο λάθος κάνει. Η Ελλάδα θα μάθει πως για κάθε της βήμα έχουμε να δώσουμε μια ισχυρή απάντηση» τονίζει ο Ομέρ Τσελίκ.