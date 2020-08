Κόσμος

Ακσόι σε Γαλλία: Είμαστε ικανοί να σας αντιμετωπίσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλητική απάντηση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ στις δηλώσεις Μακρόν σχετικά με τις "κόκκινες γραμμές" στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, απαντά στη Γαλλία και στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τις "κόκκινες γραμμές" στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Όσοι πιστεύουν ότι έχουν τραβήξει κόκκινες γραμμές ενάντια στα δίκαια αιτήματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, θα αντιμετωπίσουν μόνο την αποφασιστική στάση της χώρας μας. Εάν υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στην περιοχή, αυτή είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Είναι καιρός όσοι βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από έναν γιγαντιαίο καθρέφτη να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Η περίοδος του ιμπεριαλισμού με το σχεδιασμό χαρτών έχει παρέλθει. Η Τουρκία έχει πλέον τη δυνατότητα να αποτρέπει όποιον προσπαθεί να απεμπολήσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στέλνοντας ‘αρμάδες’. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι διαμάχες στην ανατολική Μεσόγειο θα μπορέσουν να επιλυθούν με βάση το δίκαιο και μόνο μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στις παράκτιες χώρες, κι όχι με προκλήσεις από εξωτερικούς παράγοντες» τόνισε.

Πηγή: sigmalive.com