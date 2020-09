Πολιτισμός

Η μοναδική έκθεση του Petrit Halilaj στο Palacio de Cristal (εικόνες)

Ο Κοσοβάρος καλλιτέχνης εμπνεύστηκε απο τον έρωτα και δημιούργησε μια γιγαντιαία "φωλιά" με λουλούδια

Τα ωδικά πτηνά που ξέρουμε ως πτιλονορρυγχίδες έχουν μια από τις πιο ασυνήθιστες συμπεριφορές του ζωικού βασιλείου για να εντυπωσιάσουν και να προσκαλέσουν σε ζευγάρωμα το ταίρι τους: τα αρσενικά «φιλοτεχνούν» περίτεχνα διακοσμημένες φωλιές, προσπαθώντας να κορτάρουν τους ερωτικούς συντρόφους τους.

Από αυτή τη μοναδική τελετή εμπνεύστηκε ο Κοσοβάρος καλλιτέχνης Petrit Halilaj για την πρώτη ατομική έκθεσή του στο Palacio de Cristal του Μουσείου Reina Sofia της Μαδρίτης.

Είναι και η πρώτη έκθεση στο Museo Reina Sofia, με την επανέναρξη του μετά το lockdown.

Η εγκατάσταση, της οποίας ο πλήρης τίτλος είναι «Σε ένα κοράκι και στους τυφώνες που ξαναφέρνουν μυρωδιές ερωτευμένων από άγνωστους τόπους», είναι μια μεταφορική φωλιά που συνδέει το εσωτερικό με το εξωτερικό του Palacio de Cristal. Τα τεχνουργήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Halilaj και του δια βίου συνεργάτη του, του καλλιτέχνη Alvaro Urbano.

«Ήθελα να συλλάβω το Palacio de Cristal ως ένα μέρος για τον εορτασμό του έρωτα» δήλωσε, στο Colossal, ο Κοσοβάρος καλλιτέχνης.

Οι επιμελητές της έκθεσης περιγράφουν τη «φωλιά» ως «συνέχεια του περιβάλλοντός της, των επισκεπτών της και των δραστηριοτήτων τους.

Επιπλέον, υπάρχει κάτι παράξενο και δυσανάλογο στο μέγεθος αυτής της φωλιάς, στη γιγαντιαία κλίμακα των λουλουδιών της και στην άνεση και κεντρικότητα που προσφέρει στα πουλιά.

Με αυτόν τον τρόπο ο καλλιτέχνης αναστέλλει τη λογοκεντρική προοπτική που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είμαστε και το κέντρο και το μέτρο όλων των πραγμάτων».

«Ο Halilaj προσφέρει ένα καταφύγιο και, με αυτόν τον τρόπο, γεννά ελπίδα για ένα πιθανό μέλλον, διαφορετικό από αυτό που κατά τα φαινόμενα μας περιμένει» τονίζουν.

Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου του 2021.