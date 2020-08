Πολιτισμός

Αυτοψία Μενδώνη στις Μυκήνες μετά την φωτιά (εικόνες)

"Η ζημιά στον αρχαιολογικό χώρο ήταν η λιγότερη δυνατή", δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και ευχαρίστησε την Πυροσβεστική.

Αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη το πρωί της Δευτέρας, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής και τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 9 το βράδυ.

«Η ζημιά στον αρχαιολογικό χώρο η οποία επήλθε από την πυρκαγιά ήταν η λιγότερη δυνατή και για αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν το προσωπικό της πυροσβεστικής και το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση «δούλεψε» η πρόληψη, είπε η κ. Μενδώνη. «Το γεγονός ότι ο χώρος ήταν απολύτως αποψιλωμένος και δεν υπήρχαν καθόλου ξερά χόρτα, επομένως δεν υπήρχε ύλη για να καεί ήταν το σωτήριο για τα μνημεία, διότι δεν δημιουργήθηκαν θερμικά φορτία που θα επιβάρυναν και θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στους δομικους λίθους των μνημείων», εξήγησε η υπουργός.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι ήταν γρήγορη η αντίδραση της πυροσβεστικής, προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και τη γύρω περιοχή. Ακόμη, επεσήμανε ότι έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις γρήγορα, προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση τα εναέρια μέσα. Τέλος, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι στον αρχαιολογικό χώρο υπήρχε σχέδιο για την πυρόσβεση, με την ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει από την αρχή ο κάθε εργαζόμενος πώς πρέπει να αντιδράσει.

Σε ερώτηση για το πότε θα είναι επισκέψιμος ξανά ο χώρος, η κ. Μενδώνη απάντησε: «Θα ανοίξει γρήγορα και το μουσείο- που είναι κλειστό για προληπτικούς λόγους- και ο αρχαιολογικός χώρος. Το πολύ πολύ που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι λίγο μαύρο στο χώμα».

ΚΙΝΑΛ: Ντροπή και θλίψη για την τραγική εικόνα των Μυκηνών

Σε ανακοινωση του ΚΙΝΑΛ αναφέρεται «Η φωτιά στις Μυκήνες που απείλησε σοβαρά την ακεραιότητα των μνημείων είναι αποτέλεσμα των πλημμελών μέτρων πολιτικής προστασίας. Μόνο ντροπή και θλίψη μπορεί να προκαλέσει το χθεσινό απαράδεκτο περιστατικό όπου ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας μας αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς παραδόθηκε στις φλόγες. Ντροπή γιατί η πολιτεία ως όφειλε θα έπρεπε να είχε θωρακίσει από άποψη πυρασφάλειας με όλα τα απαραίτητα μέσα την περιοχή, καθιστώντας το μνημείο άτρωτο ακόμα και σε υποψία πυρκαγιάς. Αντίθετα το μνημείο είχε αφεθεί στην τύχη του χωρίς επαρκή μέσα πυρόσβεσης, χωρίς δίκτυο παροχής νερού και ελλιπέστατα μέτρα πρόληψης.

Θλίψη γιατί το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης ήταν να σώσει την «εικόνα» της και όχι πως θα κρατήσει αλώβητο τον χώρο. Έτσι επιδόθηκε σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ ανακοινώσεων με σκοπό την απόσυρση οποιαδήποτε ευθύνης από πάνω της. Ακούσαμε λοιπόν πάλι για τον «στρατηγό» άνεμο, για την «ετοιμότητα του μηχανισμού» και για «άμεση επέμβαση» όλων των εμπλεκομένων. Έχουμε επισημάνει, πολλές φορές, την έλλειψη μέτρων πρόληψης από τις φυσικές καταστροφές τόσο στην περιφέρεια όσο και σε επιλεγμένους χώρους ιδιαίτερου ιστορικού η φυσικού κάλλους.

Η έλλειψη προληπτικών μέτρων ήταν προφανής και στις Μυκήνες αφού: Δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, Η έλλειψη νερού ήταν πασιφανής. Τα πυροσβεστικά οχήματα ήταν αναγκασμένα να λαμβάνουν νερό από διπλανό τοπικό διαμέρισμα των Φιχτίων. Ούτε υδροφόρες υπήρχαν. Στις 16:15 εμφανίσθηκε η μοναδική υδροφόρα στον χώρο μισθωμένη από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Από την αρχή της πυρκαγιάς έως τις 16:00 επιχειρούσε μόνο ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο και μετά από έντονες εκκλήσεις του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Σχοινοχωρίτη ενισχύθηκε η εναέρια πυρόσβεση και με άλλα μέσα. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς και προς το τοπικό διαμέρισμα της Προσύμνης που ευτυχώς απεφεύχθη λόγω της αύξησης των μέσων.

Η περιοχή εκτός της περίφραξης του Αρχαιολογικού χώρου ήταν ακαθάριστη. Η προσβασιμότητα μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων εντός του χώρου ήταν αδύνατη λόγω κακού σχεδιασμού. Οι μόνοι που θα πρέπει να αισθάνονται περήφανοι είναι οι άντρες και τα πληρώματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εναέριων μέσων που εκτέλεσαν τα καθήκοντα τους στο ακέραιο. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για το χθεσινό περιστατικό. Αντί, όμως, να τις αναλάβουν, δηλώνουν ότι προκλήθηκε η «μικρότερη δυνατή φθορά» και ότι «Το πολύ πολύ αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες μέρες είναι λίγο μαύρο στο χώμα». Αιδώς κ. Μενδώνη! Η διαχείριση των κρίσεων και των καταστροφών απαιτεί οργάνωση και συντονισμό των εκάστοτε εμπλεκόμενων στον αντίποδα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Η ανικανότητά της να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της πολιτικής προστασίας δεν θεραπεύεται μόνο με επικοινωνιακά τεχνάσματα».

Το ΚΚΕ, αναφέρει σε ανακοίνωση του, «ούτε τους αρχαιολογικούς χώρους δεν μπορεί να προστατεύσει η κυβέρνηση από τις πυρκαγιές, όπως αποδείχτηκε χτες με την πυρκαγιά στον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες, που αν και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν φαίνεται να ήταν ενταγμένος σε κάποιο σχέδιο πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιά! Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, με τεράστια φυσική, ιστορική και πολιτιστική αξία, ήταν απροστάτευτος, με προφανή ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αφού διαχρονικά κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει παρθεί για την αντιπυρική προστασία και πρόληψη, την στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί της επικοινωνίας και της υποβάθμισης του μεγέθους των καταστροφών».