Μνημείο τιμής σε αγωνίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών

Η ανέγερση του μνημείου συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την υπογραφή της περίφημης 19ης Τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος.

Ένα ύψους 4,2 μέτρων μνημείο σε τρεις πρωτοπόρες των δικαιωμάτων των γυναικών -τις Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton και Sojourner Truth- αποκαλύφθηκε πριν λίγες εβδομάδες στο Central Park της Νέας Υόρκης.

«Κάθε γυναίκα που ψηφίζει, διαδηλώνει ή υπηρετεί σε κρατική θέση σήμερα, το κάνει στηριζόμενη σε ό,τι έκαναν αυτοί οι τρεις γίγαντες» δήλωσε η γερουσιαστής Kirsten Gillibrand, η οποία στην τελετή που μεταδόθηκε μέσω livestreaming απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμό απηύθυνε και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον ενώ οι ηθοποιοί Viola Davis, America Ferrera και Meryl Streep διάβασαν αποσπάσματα κειμένων των Truth, Anthony και Stanton, αντιστοίχως.

Η ανέγερση του μνημείου συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την υπογραφή της περίφημης 19ης Τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος με την οποία αναγνωρίστηκε δικαίωμα ψήφου σε ένα τμήμα του γυναικείου πληθυσμού των ΗΠΑ (οι μη Λευκές εξακολουθούσαν να παραμένουν αποκλεισμένες από το δικαίωμα του εκλέγειν).

Το γλυπτό είναι καρπός εκστρατείας της μη κυβερνητικής οργάνωσης Monumental Women, η οποία ιδρύθηκε το 2014 με στόχο να απαντήσει στο πρόβλημα ότι, το 2011, μόνο το 8% των δημόσιων υπαίθριων αγαλμάτων σε όλες τις ΗΠΑ απεικόνιζαν γυναίκες (έρευνα του Smithsonian American Art Museum). Το 2019, η ΜΚΟ πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει στο σύμπλεγμα και τη Μαύρη υπέρμαχο της κατάργησης της δουλείας Sojourner Truth.

Στο μνημείο, οι τρεις γυναίκες απεικονίζονται γύρω από ένα τραπέζι ωσάν να εργάζονται μαζί. Μιλώντας στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, η δημιουργός του γλυπτού Meredith Bergmann είπε ότι ήθελε να «δείξει γυναίκες που εργάζονται μαζί». «Σκεφτόμουν συνεχώς γυναίκες, σήμερα, να δουλεύουν σε ένα λάπτοπ σε μια κουζίνα, προσπαθώντας να αλλάξουν τον κόσμο» προσέθεσε. Βεβαίως, κάποιοι θα επισημάνουν ότι η σύλληψη της δημιουργού είναι ανιστορική δεδομένου του ότι είναι γνωστές κάποιες ρατσιστικές κατά των Μαύρων της Αμερικής θέσεις των Stanton και Anthony.

Οι τρεις επιφανείς σουφραζέτες, που συνέβαλαν στην υπογραφή της 19ης Τροπολογίας, ήταν επίσης Νεοϋορκέζες. Η Stanton ήταν η πρώτη γυναίκα που το 1866 έβαλε υποψηφιότητα για το Κογκρέσο και, το 1869, ίδρυσε μαζί με την Antony τη National Woman Suffrage Association στη Νέα Υόρκη. Η Truth δραπέτευσε, το 1827, από τη δουλεία στη Νέα Υόρκη, στρατεύθηκε στο κίνημα για την κατάργηση της δουλείας και έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αμερικανική ιστορία. Έκανε τη ρηξικέλευθη ομιλία της «Ain't I a Woman? (Εγώ δεν Είμαι Γυναίκα;)» στο Συνέδριο για τα Δικαιώματα των Γυναικών, στο Οχάιο, το 1851.