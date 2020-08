Πολιτική

Τζανακόπουλος: Η αδράνεια της κυβέρνησης επιτρέπει στον Ερντογάν την κλιμάκωση της έντασης

Σφοδρή κριτική για τις κινήσεις της κυβέρνησης απο τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ για τις τουρκικές προκλήσεις, είπε ότι «το κρίσιμο δεν είναι απλώς να διαπιστώνουμε σε ποια θέση βρίσκεται ο κ. Ερντογάν αλλά να δούμε ποια είναι η στρατηγική της χώρας στην εξωτερική πολιτική για να αντιμετωπίσει αυτήν την αυξανόμενη ένταση με την οποία αντιμετωπίζει ο κ. Ερντογάν τις διεθνείς σχέσεις του».

Προσέθσε ότι «εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε μια συνεχή κλιμάκωση και μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που μάλλον αδρανεί και που ακολουθεί μια στρατηγική του βλέποντας και κάνοντας. Όλη αυτή η κλιμάκωση σχετίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με την αδράνεια της κυβέρνησης. Από πέρυσι είχαμε την απόφαση για τις κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Εμείς λέγαμε στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να πιέσει σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο τους Ευρωπαίους εταίρους να εκκινήσει αυτή η διαδικασία των κυρώσεων που είχε αποφασιστεί τον Ιούλιο του 2019»

.Ο κ. Τζανακόπουλος συμπλήρωσε ότι «η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτήν την προτροπή του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η στρατηγική των κυρώσεων δεν αποτελεί επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό έγινε γιατί η κυβέρνηση είχε μια κοντόφθαλμη πολιτική, μια πολιτική κατευνασμού και προβλέψιμου συμμάχου, τόσο των Ευρωπαίων όσο και των ΗΠΑ, που έχει σήμερα παράξει τα αποτελέσματά της εφόσον δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διπλωματική αντίδραση ούτε όταν ο κ. Ερντογάν προχώρησε στην κατάθεση συντεταγμένων για ΑΟΖ στον ΟΗΕ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «η ελληνική κυβέρνηση ευθύνεται για το γεγονός ότι ο κ. Ερντογάν δεν είδε μια κίνηση που θα έδινε την εντύπωση ενός περιορισμού. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έβαλε φρένο και αυτό του επέτρεψε σήμερα να αλωνίζει στην ανατολική Μεσόγειο. Όταν το 2018 ο κ. Ερντογάν επιχείρησε να κάνει τα ίδια που έκανε αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αυτό που έγινε ήταν αμυντική αποτροπή, χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος θερμού επεισοδίου, και τότε μπήκε φρένο. Αντίθετα εδώ, έχουμε μια πολιτική αδράνειας, μια πολιτική που δεν έχει αρχή μέση και τέλος, και ένα βλέποντας και κάνοντας και μια λογική που λέει ότι αναλόγως το πόσο κλιμακώνει ο Ερντογάν εμείς θα απαντήσουμε adhoc».

Τέλος, είπε ότι «η ΝΔ μας έχει μπερδέψει ως προς τη στάση της για το εάν έγιναν ή δεν έγιναν έρευνες από το Oruc Reis. Παράλληλα έγινε και μια υποκριτική κίνηση από τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, για να καλύψει τα νώτα του στα δεξιά του κόμματός του, προχώρησε στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ πριν από ένα χρόνο η ΝΔ διαφωνούσε με την επέκταση λέγοντας ότι χωρίζει τη χώρα στη μέση».