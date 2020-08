Life

"Ήλιος": Η καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1

Μία γυναίκα που επιστρέφει.Ένας έρωτας που ζωντανεύει ξανά.Ένας φόνος.Ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος;

Στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, ο «Ήλιος» έρχεται να φωτίσει την αλήθεια…

Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) επιστρέφει με τον έφηβο γιο της, Πέτρο (Κωνσταντίνος Πεσλής), στην όμορφη, παραθαλάσσια πόλη που γεννήθηκε, μετά από 18 χρόνια απουσίας. Εκεί, θα συναντήσει ξανά τον Φίλιππο (Αντίνοος Αλμπάνης), τον πρώτο έρωτα που τη σημάδεψε, αλλά θα έρθει και αντιμέτωπη με την οικογένειά της, τα λάθη του παρελθόντος και την οδύνη της αυτοκτονίας της αδελφής της. Τότε, η Λήδα έφυγε κρυφά, γεμάτη τύψεις και ενοχές, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρίσκεται. Τώρα, γυρίζει για να συμφιλιωθεί με το παρελθόν και να κλείσει έναν κύκλο που κράτησε 18 χρόνια. Ο πρώτος άνθρωπος που θέλει να δει, είναι ο παλιός κολλητός της φίλος. Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν τον βρίσκει νεκρό και η ίδια κατηγορείται για τον φόνο του. Το έγκλημα αυτό πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που αναστατώνουν τη ζωή της και βγάζουν στο φως τα κρυμμένα μυστικά της πόλης. Η Λήδα προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά της, να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις και τα αισθήματά της, να ζήσει τον έρωτα που στερήθηκε. Διχάζεται, όμως, ανάμεσα στο άσβεστο πάθος της για τον Φίλιππο, ο οποίος είναι πλέον παντρεμένος με την Αλίκη (Ντόρα Μακρυγιάννη) και στον νέο έρωτα που απρόσμενα γεννιέται με τον Δημήτρη (Γιώργος Καραμίχος), τον Αστυνόμο που έχει αναλάβει την υπόθεσή της. Ο Δημήτρης, θέλοντας να φτάσει στην αλήθεια, περνά απ’ το μικροσκόπιο τις ζωές όλων, αποκαλύπτοντας μυστικά, παράνομες σχέσεις και απάτες του «τότε» και του «τώρα».

Ποιος θέλει να ενοχοποιήσει τη Λήδα για τον φόνο του φίλου της και γιατί;

Τι είναι αυτό που ήξερε ο δολοφονημένος άντρας και γι’ αυτό έπρεπε να σωπάσει για πάντα;

Τι κρύβεται πίσω από την αυτοκτονία της αδελφής της, 18 χρόνια πριν;

Πώς αντιδρά ο Πέτρος όταν συνειδητοποιεί ότι όλα όσα ήξερε για τη μητέρα του ήταν ψέματα;

Πώς αντιδρούν οι γονείς της στην απρόσμενη άφιξή της που ανατρέπει όλα όσα ήξεραν μέχρι τώρα;

Τι θα γίνει όταν η Λήδα συναντήσει ξανά τον Φίλιππο, τον μεγάλο της έρωτα από το παρελθόν; Και πώς θα αντιδράσει η γυναίκα του, Αλίκη και τα παιδιά του στις αλήθειες που θα αποκαλυφθούν;

Τι θα γίνει όταν και ο Δημήτρης διεκδικήσει μια θέση στη ζωή της Λήδας;

«Ήλιος». Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 20:00 στον ΑΝΤ1

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Διονύσης Λαμπίρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Αντίνοο Αλμπάνη, Ντόρα Μακρυγιάννη

Στον ρόλο του Δήμου: ο Μάριος Αθανασίου

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Νίκος Αρβανίτης, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ακίνδυνος Γκίκας, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Έλενα Μαρσίδου, Γεωργία Μαυρογεώργη, Γιώργος Μπένος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Βαγγέλης Παπαδάκης, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Αστέρης Πελτέκης, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Ηλέκτρα Τζωρτζάκη, Βασίλης Τριανταφύλλου, Δέσποινα Τσούτσα, Ορέστης Χαλκιάς, Δώρα Χρυσικού, Ειρήνη Ψυχράμη