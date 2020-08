Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δύο θάνατοι τις τελευταίες ώρες

Αυξήθηκε η λίστα με τους ασθενείς – φορείς της νόσου που κατέληξαν.

Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των θυμάτων της πανδημίας στην Ελλάδα.

Πλέον ανέρχονται σε 264 οι ασθενείς – φορείς του COVID19 στην χώρα μας, οι οποίοι κατέληξαν τους τελευταίους μήνες.

To πρωί της Δευτέρας, μία 88χρονη γυναίκα εξέπνευσε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Η ηλικιωμένη ήταν φιλοξενούμενη στον οικο ευγηρίας "Αγία Κυριακή" στο Ασβεστοχώρι και ειναι ο 16ος τρόφιμος του εν λόγω γηροκομείου που χάνει την ζωή του απο επιπλοκές του κορονοϊού.

Το βράδυ της Κυριακής είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ένας 86χρονος στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Την Κυριακή, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 157 νέα κρούσματα.