Η ΕΛ.ΑΣ. ξερίζωσε... “χρυσό δάσος” με δενδρύλλια κάνναβης (εικόνες)

Τα υπολογιζόμενα παράνομα κέρδη, σε περίπτωση τελικής διάθεσης των προϊόντων κάνναβης, υπολογίζονται σε 7 εκατομμύρια ευρώ.

Φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη ημικρημνώδη περιοχή στη θέση Κολάκα στην Τραγάνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πρωινές ώρες της 28ης Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο σημείο αστυνομική επιχείρηση, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή του ελικοπτέρου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων- Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και των Συνοδών αστυνομικών σκύλων, της Ε.Κ.Α.Μ. και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, όπου εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν -1.900- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1,5- έως -4- μέτρων.

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής μεταφέρθηκαν τα εκριζωθέντα δενδρύλλια.

Από τη μεθοδολογία δράσης των καλλιεργητών, την επιλογή θέσης (ορεινό σημείο, εντός χαράδρας), την υποδομή (ύδρευση από πηγή σε απόσταση -2- χλμ, με πλαστικούς σωλήνες), των μέτρων προφύλαξης (ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο πλησίον της φυτείας), και του μεγάλου αριθμού των δενδρυλλίων, προκύπτει η επαγγελματική υποδομή των εμπλεκομένων.

Τα υπολογιζόμενα παράνομα κέρδη, σε περίπτωση τελικής διάθεσης των προϊόντων κάνναβης, υπολογίζονται σε -7.000.000- ευρώ.



Ενεργείται προανάκριση για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών».