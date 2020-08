Πολιτική

Γεννηματά: αδιανόητο να μην υπάρχει εθνικό μέτωπο στην Ελλάδα

Τι είπε η Προέδρος του Κινήματος Αλλαγής για τις τουρκικές προκλήσεις, την στάση της ΕΕ, αλλά και για την διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού και το άνοιγμα των σχολείων.

"Παρά το γεγονός ότι είχαμε πολλές ενστάσεις για τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία και θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα χωρίς να πάρουμε απαντήσεις, ψηφίσαμε τις συμφωνίες για να υπάρχει εθνικό μέτωπο απέναντι σε αυτή την εθνική γραμμή της Τουρκίας. Γιατί εμείς όμως βάζουμε πλάτη για τη χώρα. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει εθνικό μέτωπο στην χώρα μας για να στείλουμε μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Χρειάζονται πράξεις, βαρεθήκαμε τα μεγάλα λόγια και αφού δεν το κάνει η κυβέρνηση το κάνουμε εμείς", ανέφερε η Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στον REAL FM.

Όσο δεν υπάρχει εθνική γραμμή και δεν ξέρουμε που το πάμε

Όπως σημείωσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, "δυστυχώς όπως όταν ο κ. Τσίπρας χειριζόταν τη συμφωνία των Πρεσπών έτσι και τώρα ο κ. Μητσοτάκης, που χειρίζεται τα ελληνοτουρκικά, δεν δέχτηκαν να συνεδριάσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Να καταγραφούν οι απόψεις και να αναληφθούν δεσμεύσεις σε μία εθνική γραμμή. Δυστυχώς και τότε δεν υπήρξε εθνική γραμμή και τώρα δεν υπάρχει. Όσο δεν υπάρχει εθνική γραμμή και δεν ξέρουμε που το πάμε, θα γίνονται πράγματα σκόρπια, χωρίς συνοχή, χωρίς συνέχεια και με αντιφάσεις. Θα δίνουμε παράλληλα χώρο στον εθνικισμό και στην πατριδοκαπηλία, πράγμα που είναι επικίνδυνα για την χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης με την άρνηση του για να διαμορφωθεί μία εθνική γραμμή αναλαμβάνει εξ ολόκληρου την ευθύνη για ότι συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά, χωρίς να του έχουμε δώσει καμία εξουσιοδότηση".

"Λέμε εδώ και πάρα πολύ και για κυρώσεις. Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από δηλώσεις, χρειάζονται κυρώσεις. Ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να πιέσει και όχι να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι ο πρωθυπουργός δεν ηγείται, αλλά τρέχει πίσω από εξελίξεις. Το μόνο που έγινε είναι ότι ανακοινώθηκε πως θα έχουμε κάποια στιγμή κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δρα την ώρα που πρέπει και η κυβέρνηση δεν αντιδρά. Μόνο η δική μας ξεκάθαρη θέση θα βάλει τους ευρωπαίους προ των ευθυνών τους και όχι να γίνονται όλα κατόπιν εορτής", σημείωσε.

Η Τουρκία είναι απειλή για την Ευρώπη όχι μόνο για την Ελλάδα

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ επεσήμανε ότι "μέχρι στιγμής καθυστερεί τις αποφάσεις η Ευρώπη και μόνο ο Μακρόν διαφοροποιεί τη στάση του. Η Τουρκία είναι απειλή για την Ευρώπη, έχει αλλάξει στρατηγική, δεν ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο. Το προηγούμενο διάστημα που η Τουρκία ακολουθούσε τον ευρωπαϊκό δρόμο, ζήσαμε ειρηνικά και φιλικά μαζί της. Υπάρχει μία συνολική εθνική στροφή της Τουρκίας. Είναι μία νέο - οθωμανική πολιτική. Κινούνται προς την αναθεώρηση των συνθηκών και θέλει να πλασαριστεί ως μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη που θα μιλά απ’ ευθείας με τους οργανισμούς και τις μεγάλες δυνάμεις ως δήθεν προστάτης του Ισλάμ. Δεν μπορούμε αν αντιμετωπίζουμε την Τουρκία όπως την προηγούμενη δεκαετία. Αφορά, λοιπόν, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αντιμετώπιση της Τουρκίας".

Προσέθεσε ότι "είχαμε επισημάνει όταν ξεκίνησε η δεύτερη φάση της καραντίνας την τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης να παρουσιάσει ένα σχέδιο να μας κρατήσει ασφαλείς, αλλά και για να μην δημιουργηθούν ερείπια στην ελληνική οικονομία. Εμείς παρουσιάσαμε αναλυτικό πρόγραμμα γι’ αυτό, το ενδιάμεσο πρόγραμμα όπως το αποκαλέσαμε, με στόχο να παραμείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η κοινωνία. Η Κυβέρνηση δεν μας άκουσε ή μας άκουσε με μεγάλη καθυστέρηση. Οι μικρομεσαίοι κινδυνεύουν με λουκέτα. Ο τουρισμός δεν στηρίχθηκε εξ αρχής. Οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με τη φτώχια και το δόγμα μισή δουλειά, μισός μισθός. Εμείς είχαμε παρουσιάσει σχέδιο για την στήριξη της εργασίας στηριγμένο σε κοινοτικούς πόρους. Για την ανάγκη ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο σε μία στις δέκα κατάφερε να φτάσει η ρευστότητα. Οι τράπεζες έβαλαν δύσκολους όρους και στήριξαν μόνο τους καλούς πελάτες. Ο Τουρισμός είχαμε πει να στηριχθεί με μείωση του ΦΠΑ στο 6% για να γίνει ελκυστικό και ανταγωνιστικό το ελληνικό προϊόν. Παρότι άνοιξε η κυβέρνηση τον τουρισμό χωρίς διακρατικές συμφωνίες, χωρίς τεστ , το αποτέλεσμα είναι χαμηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία και μεγάλη ανεργία".

Για τα σχολεία

"Το άνοιγμα των σχολείων απασχολεί κάθε ελληνική οικογένεια. Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να το έχει σχεδιάσει τη νέα σχολική χρονιά σε άλλη βάση από τότε που τελείωσε η καραντίνα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα από 15 παιδιά στις τάξεις. Όσα ακούγονται είναι αστειότητες και σε κόντρα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα σε άλλους τομείς , διχάζουν ακόμα και την επιστημονική επιτροπή. Έπρεπε το Υπουργείο να βρει περισσότερες αίθουσες, να βρει το πως θα ενεργοποιήσει καθηγητές με εθελοντισμό ή να προσλάβει περισσότερους, να βρει πως θα ενισχύει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πως θα φτιάξει τις βάρδιες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 30 παιδιά στις τάξεις, τη στιγμή που ρίχνουν την ευθύνη στους νέους δήθεν για τη διασπορά του ιού. Ακόμα και τώρα να φτιάξουν ένα σχέδιο πολύ γρήγορα γιατί έρχεται χειμώνας και τα παράθυρα στα σχολεία θα κλείσουν. Ένα σχέδιο σε διάλογο με τους καθηγητές. Γι’ αυτό ζήτησα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για να εκδηλώσουμε την αγωνία μας, να προλάβουμε πράγματα, για να είναι ασφαλείς μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στα σχολεία. Κλειδί είναι τα τεστ, περισσότερα τεστ. Δεν μπορούν να έχουν όμως αυτές τις τιμές, να μπει πλαφόν, να τα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ . Να γίνεται σοβαρή ιχνηλάτηση . Ήξεραν το πρόβλημα στα νησιά, έπρεπε εκεί τα κινητά συνεργεία να κάνουν τα τεστ για να απομονώσουμε εκεί το πρόβλημα, στα νησιά και όχι να αφήσουμε να γίνει η διασπορά και να κατηγορούμε τους νέους για το αυτονόητο ότι θέλουν να ζήσουν", υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματα.