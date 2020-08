Life

“MTV Video Music Awards” χωρίς κοινό και με πολλά μηνύματα (βίντεο)

H Lady Gaga είχε την τιμητική της στην τελετή, στην οποία κυριάρχησαν οι μάσκες και τα βιντεομηνύματα. Ποιες νέες κατηγορίες προστέθηκαν. Η τελετή αφιερώθηκε στον Chadwick Boseman.

Οι Lady Gaga και Αριάνα Γκράντε έβαλαν φωτιά στη σκηνή, φορώντας μάσκες και τηρώντας τις κοινωνικές αποστάσεις στα φετινά «Video Music Awards» του MTV, την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην εποχή του κορονοϊού, σε μια τελετή προσαρμοσμένη στην εποχή του πανδημίας, με εκρηκτικές εμφανίσεις, απουσία κοινού αλλά με ισχυρά πολιτικά μηνύματα.

Η Lady Gaga, με τις φανταχτερές τις μάσκες κάλεσε τους νέους να τηρούν τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας. Ο ράπερ Da Baby επικεντρώθηκε στο ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων και τους θανάτους Αφροαμερικανών λόγω αστυνομικής βίας.

«Ραπάροντας» επάνω σε ένα περιπολικό και μπροστά από φλεγόμενα κτίρια ο δημοφιλής καλλιτέχνης, έστειλε μήνυμα κατά του ρατσισμού, στον απόηχο του πισώπλατου πυροβολισμού του Τζέικομπ Μπλέικ.

Τέλος στις φυλετικές διακρίσεις είπαν τόσο η παρουσιάστρια της βραδιάς, όσο και ο νικητής του βίντεο της χρονιάς, The Weeknd.

Κατακτώντας πέντε βραβεία, μεταξύ άλλων, της καλλιτέχνιδας και του τραγουδιού της χρονιάς, η Lady Gaga αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια της τελετής. H εκθαμβωτική Μπέλα Χαντίντ της απένειμε το Tricon Award, τιμώντας το πολύπλευρο ταλέντο της.

Ανεβαίνοντας ξανά στην τεράστια ντισκομπάλα από το βίντεο κλιπ της για το Wrecking Ball, η Μάιλι Σάιρους έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ παρέλαβε το βραβείο για τη σκηνοθεσία της, στο τραγούδι της The Man, μέσω βιντεοκλήσης.

Η διαφορετική τελετή, ελέω κορονοϊού, ήταν αφιερωμένη στον ηθοποιό Chadwick Boseman, που έχασε πριν λίγες ημέρες τη μάχη με τον καρκίνο.

Το MTV εγκαινίασε φέτος και δυο ιδιαίτερες νέες κατηγορίες: για το καλύτερο βίντεο από το σπίτι και την καλύτερη εμφάνιση καραντίνας, συνοψίζοντας ιδανικά την ιδιαιτερότητα της περιόδου που βιώνουμε.