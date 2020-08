Αθλητικά

Europa League: Οι αντίπαλοι για ΟΦΗ και Άρη

Με ποιες ομάδες θα αναμετρηθούν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στον β΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Απόλλων Λεμεσού θα είναι ο αντίπαλος του ΟΦΗ, στην πρώτη συμμετοχή του στο Europa League μετά από 20 χρόνια.



Στην κλήρωση του β΄ προκριματικού γύρου που έγινε σήμερα στη Νιόν, οι Κρήτες «έπεσαν» με την κυπριακή ομάδα, την οποία θα φιλοξενήσουν στις 17 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης».

Την ίδια ώρα, η παντελώς άγνωστη Κόλος Κοβαλίβκα από την Ουκρανία θα είναι η αντίπαλος του Άρη στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στη Νιόν0.

Η αναμέτρηση θα είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».