Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Όσφρηση και γεύση μπορεί να επανέλθουν μετά από χρόνια

"Η επιδημία ήρθε για να μείνει αρκετό χρονικό διάστημα" υπογράμμισε ο επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Στην εκτίμηση ότι κάποιοι που ασθένησαν από τον κορονοϊό και παρουσίασαν νευρολογικές παρενέργειες, όπως απώλεια όσφρησης και γεύσης, ίσως χρειαστούν χρόνια για να επανέλθουν τα νεύρα στην αρχική κατάσταση, προχώρησε ο επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στον Alpha 989.

«Οι νευρολογικές επιπτώσεις θέλουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να περάσουν. Τα νεύρα έχουν μικρότερη δυνατότητα επανόρθωσης. Κάποιοι θα κάνουν χρόνια για να επανέλθει (πχ όσφρηση και γεύση). Θα είναι όμως λίγα τα περιστατικά», τόνισε ο καθηγητής και πρόσθεσε πως «η επιδημία ήρθε για να μείνει αρκετό χρονικό διάστημα. Περιμένουμε το εμβόλιο για να χαλαρώσουμε λίγο. Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να βοηθάμε την οικονομική δραστηριότητα».

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης μίλησε ακόμη για την τηλεργασία και σημείωσε ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα πολλές εργασίες δεν μπορούν να συνεχιστούν μέσω της τηλεργασίας, όπως τα επαγγέλματα του τουρισμού.

Ο ίδιος μίλησε και για το άνοιγμα των σχολείων, που αναμένεται να αποφασιστεί στη σημερινή τηλεδιάσκεψη και να ανακοινωθεί αύριο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «αμφιταλαντεύεται», αν πρέπει να ανοίξουν 7 ή 14 Σεπτεμβρίου και περιμένει να ακούσει τη θέση των παιδιάτρων.