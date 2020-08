Οικονομία

Τραμ: Οι νέοι συρμοί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρέλαβε τους νέους συρμούς του τραμο στο αμαξοστάσιο Ελληνικού.

Στο αμαξοστάσιο Ελληνικού βρέθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής για την παραλαβή των πρώτων από τους 25 συνολικά νέους, σύγχρονους συρμούς Τραμ, με τους οποίους θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο δίκτυο.

Ο κ. Καραμανλής συζήτησε παράλληλα με τους επικεφαλής της Αττικό Μετρό Α.Ε. και της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Τραμ, θέτοντας ως προτεραιότητες για το αμέσως προσεχές διάστημα τον εκσυγχρονισμό του στόλου, την επέκταση του Τραμ προς Πειραιά, τις ενέργειες προκειμένου να επαναλειτουργήσει το Τραμ στο Σύνταγμα και την επέκταση του αμαξοστασίου στο Ελληνικό.

«Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή να επενδύσουμε στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να επενδύσουμε στο Τραμ. Ιδίως αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους πολίτες άλλη μία σύγχρονη επιλογή μετακίνησης» τόνισε ο κ Καραμανλής και υπογράμμισε: «Οι νέοι, σύγχρονοι συρμοί αναβαθμίζουν το δίκτυο και χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογία, αισθητική, ασφάλεια, άνεση. Ευελπιστούμε πως το επιβατικό κοινό θα αγκαλιάσει τα νέα οχήματα και θα τα προσέξει ως περιουσιακό στοιχείο όλων μας.»

«Παράλληλα, προχωράμε, πρόσθεσε, το σχεδιασμό μας για τη συνολική αναβάθμιση του τραμ στην πρωτεύουσα: Με την επέκτασή του προς Πειραιά, τον σχολαστικό έλεγχο για την ασφαλή επαναλειτουργία του Τραμ στο Σύνταγμα και την επέκταση του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, του αμαξοστασίου του Ελληνικού. Δουλεύουμε συστηματικά για να αναβαθμίσουμε ένα μέσο μεταφοράς που μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη ζωή στην πόλη μας».

Στην παραλαβή του συρμού μαζί με τον υπουργό κ. Καραμανλή παρέστησαν ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Νίκος Ταχιάος και ο διευθύνων σύμβουλος Νίκος Κουρέτας, ο πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Χάρης Δαμάσκος, ο διευθύνων σύμβουλος Νίκος Χαιρέτας, καθώς και ο εκπρόσωπος της Alstom Γιάννης Βλάχος.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι «σήμερα υλοποιείται μια από τις πρώτες ενέργειες που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής για τους επόμενους μήνες, και αφορούν τα μέσα σταθερής τροχιάς, αλλά και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Έτσι, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετά από μια δεκαετία, όσον αφορά το προσωπικό αλλά και τα ΜΜΜ. Αυτή τη στιγμή, σπάει αυτός ο κύκλος και βεβαίως τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, η εικόνα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας θα έχει αλλάξει άρδην».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης επεσήμανε ότι «είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο υλοποιείται με πόρους από το ΕΣΠΑ και αποδεικνύει, για άλλη μία φορά, ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία. Ο Πειραιάς θα είναι εντελώς διαφορετικός την επόμενη ημέρα, τόσο με τα έργα ανάπλασης που υλοποιούνται, όσο και με τα συγκοινωνιακά, καθώς μεγάλο μέρος του συγκοινωνιακού φορτίου θα εξυπηρετείται πλέον με το Τραμ».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης σημείωσε: «Χαιρόμαστε που σήμερα τα χρήματα του ΠΕΠ Αττικής, πιάνουν τόπο. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση των έργων και των συρμών του τραμ, προϋπολογισμού άνω των 150 εκ. ευρώ, αποτελεί την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας στο δίκτυο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής και ειδικότερα στον Πειραιά, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας της πόλης.

Και δεν σταματάμε εδώ. Υπογράψαμε πρόσφατα την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης, ύψους 15 εκατ. ευρώ για την επέκταση του αμαξοστασίου που βρισκόμαστε σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος, για τη στάθμευση των νέων συρμών. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η βιώσιμη αστική κινητικότητα και η διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ αποτελούν για εμάς προτεραιότητες, αδιαμφισβήτητες."

Ενημερωτικά στοιχεία για το Τραμ

Τα 25 νέα οχήματα φέρουν την εμπορική ονομασία Citadisτου οίκου Alstom και κατασκευάζονται στη Βαρκελώνη. Πρόκειται για τους πλέον σύγχρονους συρμούς που προσφέρουν άνετο ταξίδι, αισθητική αναβάθμιση του στόλου αλλά και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Από πλευράς τεχνολογίας διαθέτουν ό,τι πιο σύγχρονο παρέχοντας ασφαλείς μεταφορές, υψηλές επιδόσεις, δυναμική οπτική και ακουστική πληροφόρηση επιβατών, ευκολία χρήσης-οδήγησης και μειωμένα έξοδα προληπτικής συντήρησης.

Ήδη έχουν έρθει ακτοπλοϊκώς στην Αθήνα δύο οχήματα και σταδιακά ως τα τέλη Μαΐου του 2021, θα αφιχθούν όλα, ώστε μετά από επί τόπου στατικές και δυναμικές δοκιμές στο δίκτυο του Τραμ να ενταχθούν στην κυκλοφορία. Η προσθήκη των νέων συρμών θα καλύψει, επίσης, τις νέες ανάγκες σε τροχαίο υλικό που προκύπτουν από την υπό κατασκευή επέκταση του δικτύου Τραμ προς Πειραιά.

Η επέκταση του Τραμ προς Πειραιά

Η επέκταση προς Πειραιά περιλαμβάνει 3,1 χλμ. μήκος διαδρομής προς Πειραιά και 2,3 χλμ. από τον Πειραιά.

Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται μείωση κυκλοφορίας μετακινήσεων με οχήματα κατά 15.000 ημερησίως, όπως και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης που θα επιφέρει βελτίωση του αστικού μικροκλίματος. Με την επέκταση του Τραμ στον Πειραιά, παράλληλα με την ολοκλήρωση της κατασκευής και του Μετρό στον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό κόμβο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αφού εκεί πλέον θα ενώνονται λειτουργικά δύο Γραμμές Μετρό (Γραμμή 1 και 3), το Λιμάνι (ΟΛΠ), ο Προαστιακός και το Τραμ.

Επέκταση Αμαξοστασίου και επαναλειτουργία του τραμ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ στο Ελληνικό

Στις επόμενες ημέρες θα δημοπρατηθεί το έργο της επέκτασης του αμαξοστασίου στο Ελληνικό. Αφορά επέκταση περίπου 5 στρεμμάτων, αλλά και βελτιώσεις στο υπάρχον αμαξοστάσιο, ώστε να μπορεί στον χώρο να φιλοξενείται και να συντηρείται το σύνολο των 59 συρμών Τραμ (παλαιών & νέων).

Επίσης, εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινάει η εγκατάσταση των ειδικών σενσόρων κατά μήκος του Ιλισού, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα load tests (μετρήσεις και με Τραμ πάνω στον Ιλισό) για να εξακριβωθεί η κατάσταση του αγωγού πάνω από τον οποίο διέρχονται οι συρμοί. Αναλόγως των αποτελεσμάτων, θα αποφασιστεί η αποκατάσταση της λειτουργίας του Τραμ μέχρι το Σύνταγμα.