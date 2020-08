Οικονομία

Παράταση στην... παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Πότε εκπνέει η νέα διορία του Υπ. Οικονομικών.

Παρατείνεται έως τις 17.30 σήμερα το απόγευμα η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέσω του TAXISnet.

Η προθεσμία έληγε στις 15.00, αλλά η παράταση κρίθηκε αναγκαία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λόγω της υπερφόρτωσης που παρουσιάστηκε στο σύστημα

Όπως είχε αναφέρει προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η παράταση απο τις 28 στις 31 Αυγούστου είχε δοθεί ώστε οι περίπου 200.000- 250.000 φορολογούμενοι που δεν είχαν υποβάλει δήλωση να μην αντιμετωπίσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Όσοι κάνουν χρήση της παράτασης αυτής, μαζί με όλους όσοι υπέβαλαν τη δήλωση τον Αύγουστο, και είναι χρεωστική, θα πρέπει να καταβάλουν στις 31 Αυγούστου δύο δόσεις του επιπλέον φόρου.