Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος φράκτης στον Έβρο

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκτιμά ότι θα συμβάλει στην άμυνα της χώρας και στην προστασία των συνόρων. Τι είπε στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την κατασκευή του φράκτη στον Έβρο.

Όπως εκτίμησε θα συμβάλει στην άμυνα της χώρας και στην προστασία των συνόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο κ. Χρυσοχοΐδης «σναφέρθηκε στην απόπειρα παράνομης εισβολής, από 28.02.2020 έως 28.03.2020 μεγάλου αριθμού ατόμων από διάφορα σημεία των ποτάμιων και χερσαίων συνόρων του Έβρου την οποία απέτρεψαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Στρατού. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλαν: Πρώτον η ύπαρξη του υφιστάμενου φράχτη που κατασκευάστηκε το 2012. Και δεύτερον η άριστη συνεργασία των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Στρατού, με τη συνδρομή και στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX. Κοινή διαπίστωση αυτών των Σωμάτων είναι ότι υφίσταται ανάγκη για νέο τεχνητό εμπόδιο, νέο φράχτη, στα ευάλωτα σημεία των χερσαίων τμημάτων της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Η διαπίστωση αυτής της ανάγκης οδήγησε στην απόφαση για ενίσχυση του υφιστάμενου και κατασκευή νέου τεχνητού εμποδίου με πολλαπλό χαρακτήρα.

Πρώτον, θα συμβάλει στην άμυνα της χώρας και στην προστασία των συνόρων μας. Δεύτερον, θα λειτουργήσει και ως αντιπλημμυρικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι τοπικές καλλιέργειες αλλά και οι γειτονικοί οικισμοί από πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά σημειώνονται στην περιοχή. Θα εκτελεστούν επίσης χωματουργικά έργα και θα δημιουργηθούν νέοι δρόμοι που θα εξυπηρετούν τον Ελληνικό Στρατό και την Ελληνική Αστυνομία και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι έχουν καλλιέργειες κατά μήκος του ποταμού. Επιπλέον, σε πολλά σημεία του νέου φράχτη δημιουργούνται νέα αναχώματα αντιστήριξης ώστε να δοθεί η δυνατότητα συντήρησης και επιτήρησής του.

Το έργο κατασκευής έχουν αναλάβει από κοινού οι 4 από τις 5 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 63 εκατομμύρια ευρώ περίπου και η παράδοσή του θα γίνει τμηματικά σε διάστημα 5 έως 8 μηνών από σήμερα.»