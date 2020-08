Κόσμος

Οργισμένη η Μέρκελ για την απόπειρα διαδηλωτών να μπουν στο Ράιχσταγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες διαδηλωτές παραβίασαν τα προστατευτικά φράγματα. Με σπρέι και συλλήψεις απάντησε η γερμανική Αστυνομία.

Η Άγκελα Μέρκελ κατήγγειλε σήμερα τις «εικόνες ντροπής» από την απόπειρα διαδηλωτών «κατά των μασκών» να διεισδύσουν το Σάββατο διά της βίας μέσα στο κτίριο του Ράιχσταγκ, κάτι που ήταν μια «κατάχρηση του δικαιώματος να διαδηλώνουν», σύμφωνα με τη Γερμανίδα Καγκελάριο.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ελευθερία να διαδηλώνουμε μπορεί να γνωρίσει καταχρήσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. «Αυτό το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση είναι ασφαλώς ένα πολύ πολύτιμο κεκτημένο, ακόμη και σε καιρό πανδημίας» του νέου κορονοϊού, πρόσθεσε.

«Όμως αυτό το δικαίωμα σαφώς παραβιάσθηκε αυτό το σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Ζάιμπερτ εκφράζοντας τη λύπη του και μιλώντας «εξ ονόματος της κυβέρνησης και της Καγκελαρίου» Άγκελα Μέρκελ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές παραβίασαν φράγματα για να ανέβουν στα σκαλιά του Ράιχσταγκ, της έδρας του γερμανικού κοινοβουλίου. Εμποδίσθηκαν να εισβάλουν στον περίβολο του κτιρίου από τις δυνάμεις της τάξης, οι οποίες χρησιμοποίησαν σπρέι για να διαλύσουν το πλήθος και να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα σοκ στη Γερμανία.

«Το αποτέλεσμα είναι εικόνες ντροπής, απαράδεκτες» της απόπειρας εισβολής «αντιδημοκρατών» στο κτίριο του Ράιχσταγκ, σύμφωνα με τον Ζάιμπερτ. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Καγκελαρίου τους τρεις αστυνομικούς που υπερασπίσθηκαν την είσοδο του κοινοβουλίου μας», κατέληξε.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής δημοκρατίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ υπογράμμισε από την πλευρά του πως «η βία της άκρας δεξιάς στη διάρκεια της διαδήλωσης του Σαββάτου στο Βερολίνο δικαιολογημένα προκάλεσε τρόμο και αγανάκτηση σε πολλούς ανθρώπους». «Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες ακρότητες», υπογράμμισε υποδεχόμενος σήμερα αστυνομικούς που ήταν το Σάββατο υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης. «Ο εξτρεμισμός της δεξιάς είναι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία μας. Είναι ένας σοβαρός κίνδυνος», προειδοποίησε ο Στάινμαγερ.