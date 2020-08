Οικονομία

Γιάννης Αντετοκούμπο και Protergia μαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία του Ομίλου MYTILINEOS και ο σούπερ σταρ συνεργάζονται με βασικό σύνθημα “Κάνε το αδύνατο να συμβεί”.

H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

Η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας και Στρατηγικής Marketing της MYTILINEOS, Βίβιαν Μπουζάλη, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που υποδεχόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο στην οικογένειά μας. Είμαστε σίγουροι ότι μαζί θα δώσουμε όση ενέργεια χρειάζεται, ώστε… Να κάνουμε το αδύνατο να συμβεί».

Η Protergia προχωρά για πρώτη φορά σε μια τέτοια συνεργασία κι επιλέγει να το κάνει με ένα κορυφαίο παίκτη, το Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης είναι ένας μαχητής, που με όπλο το ταλέντο του, κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, διατηρώντας την ποιότητα του χαρακτήρα του και τις αξίες του. Ήδη, έχει κατακτήσει κορυφαίους τίτλους σε προσωπικό επίπεδο, έχοντας γίνει ο ηγέτης της ομάδας του, οδηγώντας τους Bucks προς την κατάκτηση του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου. Είναι ένα άνθρωπος που μπορεί να κάνει αυτό που φαίνεται αδύνατο, να συμβεί.

Η συνεργασία της Protergia με το Γιάννη σηματοδοτεί την πορεία της προς την κορυφή, σε μια περίοδο που ο κλάδος υπόκειται σε μεγάλες αλλαγές. Έτσι, η Protergia έχει δείξει ήδη την αξία και υπεροχή της, καθώς έχει καταφέρει να γίνει η κορυφαία στον κλάδο της ενέργειας, με πρωτιά τόσο στην παραγωγή όσο και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή φυσικού αερίου. Κυρίως, δείχνει το μέλλον της ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον, και έμφαση στη βιωσιμότητα και την αειφορία.

Η συνεργασία της Protergia συνδέεται άρρηκτα με το DNA της εταιρείας MYTILINEOS, που επιδιώκει να βρίσκεται πάντα στην κορυφή, με πυξίδα πάντα το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της αξίες:

Όραμα: Inspired and motivated by our Greek heritage, we lead our business to global success

Αποστολή: Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους μας και την Ελληνική Οικονομία

Αξίες:

Αποτελεσματικότητα με προτεραιότητα την Ασφάλεια

Δεχόμαστε δύσκολες προκλήσεις και προσηλωνόμαστε στην επίτευξη των στόχων μας, αλλά πάντα εξασφαλίζουμε την ασφάλεια στην εργασία

Αδιάκοπος Αγώνας των Ανθρώπων μας για Ανταγωνιστικότητα

Η προσπάθειά μας να είμαστε ανταγωνιστικοί είναι συνεχής και βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, την αφοσίωση των ανθρώπων μας και τις συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμών

Σεβασμός και σημαντικός Ρόλος για κάθε Εργαζόμενο

Σεβόμαστε τον εργαζόμενο, αναπτύσσουμε τις ικανότητες του, του παρέχουμε την επικοινωνία και όλα τα εφόδια που χρειάζεται και τον ενδυναμώνουμε στον ρόλο του, σε όλες τις θέσεις εργασίας της οργάνωσης

Δύο Παράγοντες επιτυχίας: και Ομαδικότητα και Αριστεία

Πετυχαίνουμε αποτελέσματα που αρχικά φαίνονται ακατόρθωτα, δουλεύοντας ομαδικά. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζουμε την αριστεία σε ατομικό επίπεδο και την αξιοποιούμε

Συνεχής Πρόοδος από Όλους σε Όλα όσα κάνουμε

Η συνεχής πρόοδος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου μας, παράλληλα με την εκτέλεση της τρέχουσας δουλειάς μας. Κάθε εργαζόμενος ξέρει καλά τη δουλειά του, έχει ιδέες για να τη βελτιώσει και αναγνώριση όταν καλές ιδέες του υλοποιούνται.

Εξάλλου, η MYTILINEOS που ιδρύθηκε το 1990, ξεκίνησε ως μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης για να καταφέρει να εξελιχθεί σήμερα σε μια κορυφαία ελληνική πολυεθνική με δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες και στις 5 ηπείρους, με περισσότερους από 3.600 εργαζόμενους και τέσσερις τομείς δραστηριότητας, της Μεταλλουργίας, των Υποδομών & Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

Η Protergia είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS, που είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας καθώς έχει εδραιωθεί στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου:

είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα), που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας

και ο είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με μερίδιο που ξεπερνά το 6,5% και αγγίζει τους 250.000 πελάτες, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου που δραστηριοποιείται η MYTILINEOS συγκεντρώνει, μέσω της Protergia, την διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθιά γνώση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Η Protergia δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικό αέριο, υπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες, προϊόντα αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας που ανοίγουν έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Protergia:

καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311 ή μπείτε στο www.protergia.gr

επισκεφθείτε τη διεύθυνση Facebook | Instagram

επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Protergia (Αθήνα: Μ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο & Λ. Κηφισίας 373, Ν. Ερυθραία | Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 53)

ή ένα από τα καταστήματα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ

MYTILINEOS

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας και Αποθήκευσης και Βιώσιμων Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.