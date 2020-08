Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρίτος νεκρός το τελευταίο 24ωρο

Ακόμη ένας θάνατος προστέθηκε στη μακάβρια λίστα του COVID-19 στην Ελλάδα.

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την COVID-19 στη χώρα μας, καθώς ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη μάχη με τη φονική νόσο.

Πιο συγκεκριμένα, μια 74χρονη που νοσηλευόταν στη Μυτιλήνη είναι το τρίτο θύμα από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Βοστάνειο» από τις 18 Αυγούστου και είχε υποκείμενα νοσήματα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας έγιναν γνωστοί οι θάνατοι ενός 66χρονου και μιας 88χρονης στη Θεσσαλονίκη που διέμεναν στο γηροκομείο «Αγία Κυριακή» στο Ασβεστοχώρι.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου και η ηλικιωμένη στο Ιπποκράτειο.

Πλέον, τα θύματα του κορονοϊού από τη συγκεκριμένη δομή ανέρχονται σε 18.