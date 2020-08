Κόσμος

Ρωσία: Ακτιβιστής της αντιπολίτευσης έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό, με θύμα στέλεχος της αντιπολίτευσης, βλέπει το φως της δημοσιότητας, μετά την υπόθεση δηλητηρίασης του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η Αστυνομία της Μόσχας, μετά την καταγγελία που έκανε ο ακτιβιστής της αντιπολίτευσης και μπλόγκερ, Γιεγκόρ Ζούκοφ, ότι τον χτύπησαν άσχημα δύο άτομα έξω από το σπίτι και τον άφησαν αιμόφυρτο, άσκησε ποινική εναντίον των ατόμων που πραγματοποίησαν την επίθεση, δηλώνοντας ότι προσπαθεί να τους ταυτοποιήσει.

Ο 22χρονος φοιτητής Γεγκόρ Ζούκοφ, ο οποίος ήταν μια από τις ηγετικές μορφές των αντικυβερνητικών διαμαρτυριών του προηγούμενου χρόνου, διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχθηκε, όπως ανακοίνωσαν υποστηρικτές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ανήρτησαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται το πρόσωπο του αιμόφυρτο.

Ο Ζούκοφ ήταν μεταξύ των 1.000 ατόμων που είχαν συλληφθεί στην Μόσχα τον Ιούλιο του 2019 κατά την διάρκεια των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά του Κρεμλίνου που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ζητώντας την διεξαγωγή ελεύθερων τοπικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς είχαν αποκλεισθεί από αυτές υποψήφιοι της αντιπολίτευσης.

Ρωσικό δικαστήριο, τον προηγούμενο χρόνο, τον έκρινε ένοχο ότι υποκινούσε σε εξτρεμιστική δράση μέσω του καναλιού που είχε στο Youtube, και του απαγόρευσε να κάνει χρήση του ιντερνέτ για δύο χρόνια. Η απόφαση αυτή είχε χαρακτηρισθεί απόφαση με πολιτικά κίνητρα.

Η Αστυνομία της Μόσχας ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους δράστες της επίθεσης εναντίον του Ζούκοφ, οι οποίοι σε περίπτωση που θα συλληφθούν θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε ο Ζούκοφ είπε ότι οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν.

Ο Πέτερ Στάνο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταδίκασε την επίθεση κατά του Ζούκοφ κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. "Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και αναμένουμε ότι εκείνοι που ευθύνονται για αυτή την κτηνώδη και άνανδρη επίθεση θα να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη το ταχύτερο δυνατόν", δήλωσε ο Στάνο. Όπως είπε, αυτό φαίνεται να είναι μέρος "μιας πολύ αρνητικής τάσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία", που εκδηλώνεται με επιθέσεις εναντίον ατόμων που εκφράζουν αντίθετες απόψεις.

Ο Ζούκοφ δήλωσε χθες ότι λόγω της αντιπολιτευτικής δράσης του που στρέφεται κατά του Κρεμλίνου, την περασμένη εβδομάδα αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο της Μόσχας στο οποίο σπουδάζει.

Ένας άλλος ακτιβιστής της αντιπολίτευσης, ο Αλεξέι Ναβάλνι, εξακολουθεί να παραμένει σε τεχνητό κώμα στο νοσοκομείο Σαριτέ του Βερολίνου , μετά την δηλητηρίαση που υπέστη επιστρέφοντας στην Μόσχα από την πόλη Τόμσκ.