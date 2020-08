Κοινωνία

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης- Αντιδραστήρια: Εισαγγελέας “δείχνει” το εδώλιο στους κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση με τις υπέρογκες προμήθειες αντιδραστηρίων. Τα κεντρικά πρόσωπα και οι τραπεζικές καταθέσεις.

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης προτείνει εισαγγελέας να οδηγηθεί υπόθεση με υπέρογκες προμήθειες αντιδραστηρίων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση που ερευνάται τα τελευταία χρόνια από τη Δικαιοσύνη φέρεται να είναι πρώην διευθύντρια ανοσολογικού εργαστηρίου του παραπάνω Νοσοκομείου, για την οποία η αντιεισαγγελέας Πλημμελειοδικών εισηγείται να παραπεμφθεί σε δίκη με τις κατηγορίες της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα βρόμικου χρήματος»). Εκτός από την παραπάνω κατηγορούμενη, η εισαγγελική λειτουργός ζητεί να δικαστούν ο σύζυγός της αλλά και περισσότεροι από τριάντα εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών που διώκονται για ηθική αυτουργία στην απιστία.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από επώνυμες καταγγελίες που έφτασαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και προκάλεσαν τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Σύμφωνα με πόρισμα που κατέθεσαν Επιθεωρητές Υγείας, στο οποίο στηρίζεται το κατηγορητήριο, η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο φέρεται να ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ και αφορά την περίοδο 2008-2013.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το επίμαχο διάστημα, οι προμήθειες αντιδραστηρίων από φαρμακευτικές εταιρείες ξεπερνούσαν κατά εκατοντάδες τις πραγματικές ανάγκες, με τις πλεονάζουσες ποσότητες να καταστρέφονται -όπως αναφέρονταν στις αρχικές καταγγελίες- χωρίς να συντάσσεται πρακτικό καταστροφής. Τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνταν για εξετάσεις, οι οποίες αφορούν ασθένειες όπως λευχαιμία ή νοσήματα του μυελού των οστών.

Από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών της βασικής κατηγορούμενης και του συζύγου της βρέθηκαν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Για την παραπομπή ή μη των εμπλεκόμενων προσώπων σε δίκη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα, με βούλευμα, το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.