Πολιτική

Μηταράκης στο BBC: περιμένουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ευρώπης για το Προσφυγικό

«Προστατεύουμε με αποφασιστικότητα τα ευρωπαϊκά σύνορα», τονίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την αποτελεσματική και σύννομη με το Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο προστασία των ελληνικών και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκών συνόρων, ανέδειξε o Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο του BBC.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «προστατεύουμε με αποφασιστικότητα τα σύνορά μας, τηρώντας τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν σύνορα. Οι παράνομες διελεύσεις δεν γίνονται ανεκτές, κάτι που ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Διεθνές Δίκαιο» και προσέθεσε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Δε θέλουμε να λειτουργούμε βοηθητικά προς τη στρατηγική κάποιων ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα, με σκοπό να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δε συνάδει με την υπεύθυνη δράση ενός κράτους πρώτης υποδοχής. Πρέπει να προστατέψουμε, σε συνεργασία με τη Frontex, τα ευρωπαϊκά σύνορα. Την ίδια ώρα, περιμένουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ευρώπης».

Σε ερώτηση για φημολογούμενες επαναπροωθήσεις μεταναστών, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «έχουμε απορρίψει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς τέτοια περιστατικά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πιστεύουμε πως αυτό είναι αποτέλεσμα της προπαγάνδας κυκλωμάτων λαθροδιακινητών που χάνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα, το Λιμενικό Σώμα έσωσε δεκάδες ζωές στη Χάλκη, προσανατολισμένο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μέσα στο 2020 δεν είχαμε κανένα θάνατο στο Αιγαίο Πέλαγος. Η προπαγάνδα δεν μας πτοεί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Περιμένουμε από τη γείτονα χώρα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, και να εμποδίσει τις παράνομες διελεύσεις. Από όσα περιστατικά έχουν καταγραφεί, είναι ξεκάθαρα ότι τα άτομα αυτά δεν αντιμετώπιζαν διώξεις στη Τουρκία. Πλέον, είναι ασφαλής χώρα για πρόσφυγες».

Ερωτηθείς για το αν η Τουρκία θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει ξανά τον ανθρώπινο πόνο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως «πολλές φορές έχουμε δει την Τουρκική Ακτοφυλακή να συνοδεύει μετανάστες στα θαλάσσια σύνορα μας, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα πως οι άνθρωποι αυτοί είναι ασφαλείς στην Τουρκία, αφού η γείτονα χώρα τους βοηθά να περάσουν στα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έννοια του ασύλου αφορά την παροχή ασφαλών συνθηκών διαβίωσης σε ανθρώπους, που βρίσκονται σε κίνδυνο».

«Οι δικαιούχοι ασύλου έχουν ίσα προνόμια και δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες. Διακόψαμε τα επιπλέον προνόμια που υπήρχαν στο παρελθόν, που λειτουργούσαν ως θελκτικός παράπαράγοντας. Προσφέρουμε στέγαση για όσο καιρό παραμένει κάποιος αιτών ασύλου, αλλά όταν εγκριθεί το αίτημά τους προσφέρουμε ειδικά προγράμματα ενσωμάτωσης, προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους», κατέληξε χαρακτηριστικά.