Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κατέληξε ασθενής που νοσηλευόταν στην Εντατική

Αυξάνεται τις τελευταίες ώρες ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας COVID-19.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 94χρονος που νοσηλευόταν με κορονοϊό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, τις τελευταίες ένδεκα ημέρες, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κορονοϊού στα Χανιά και το τρίτο συνολικά στην Κρήτη.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως κατέληξε μία 74χρονη που νοσηλευόταν στη Μυτιλήνη. Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλευόταν στο “Βοστάνειο” από τις 18 Αυγούστου και είχε υποκείμενα νοσήματα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας έγιναν γνωστοί οι θάνατοι ενός 66χρονου και μιας 88χρονης που διέμεναν στο γηροκομείο “Αγία Κυριακή” στο Ασβεστοχώρι.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο “Παπανικολάου” και η ηλικιωμένη στο Ιπποκράτειο. Πλέον, τα θύματα του κορονοϊού από τη συγκεκριμένη δομή ανέρχονται σε 18.