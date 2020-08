Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αποβολή σε μαθητές που βήχουν ή φταρνίζονται επίτηδες

Mε αυστηρούς κανόνες υγιεινής για τους μαθητές ανοίγουν την προσεχή Τρίτη τα σχολεία στη Βρετανία. Προβλέπονται ποινές όπως η αποβολή μαθητή που θα βήξει επίτηδες μπροστά σε άλλους. Σημειώνεται ότι κάθε σχολείο ακολουθεί τη δική του τακτική.

Οι κανονισμοί που τα σχολεία της χώρας επιβάλλουν είναι σημαντικά αυστηρότεροι από εκείνους με τους οποίους τελείωσε η προηγούμενη σχολική χρονιά το καλοκαίρι, με ποινές ακόμη και για τα παιδιά που… αστειεύονται για τον κορονοϊό.

Στο πλαίσιο της διατήρησης των αποστάσεων, πολλοί γονείς ενημερώθηκαν από τα σχολεία ότι απαγορεύεται να βήξει ή να φταρνιστεί κάποιο παιδί για αστείο μπροστά σε άλλο, με τις αρχές να απειλούν όσους το κάνουν ότι θα τους στείλουν απ’ ευθείας στο σπίτι τους, καθώς θεωρείται επικίνδυνο να τίθενται σε τιμωρία σε άλλη αίθουσα.

Κάθε τάξη σε πολλά σχολεία θα έχει συγκεκριμένο χώρο στις τουαλέτες, και όποιο παιδί πάει σε τουαλέτα άλλης τάξης θα υφίσταται κυρώσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις τα σχολεία επιβάλλουν να μη βγαίνουν καθόλου τα παιδιά από την αίθουσά τους, ακόμη και να τρώνε το γεύμα τους πάνω στο θρανίο τους.

Η Ακαδημία «Byron» στο Άκτον του δυτικού Λονδίνου, έχει υιοθετήσει νέα πολιτική συμπεριφοράς των μαθητών: «Ορισμένες συμπεριφορές (π.χ. βήχας σκόπιμα προς το πρόσωπο άλλου ατόμου) που θα χαρακτηρίζονταν προηγουμένως «απλά αντικοινωνικές», τώρα θα θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές». Ένας μαθητής που σκοπίμως αγνοεί ή αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και την απόσταση που πρέπει να τηρεί μεταξύ των συμμαθητών του, θα μετακινηθεί σε άλλη τάξη και εάν οι εκπαιδευτικοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θέτει άλλους σε κίνδυνο, τότε οι γονείς να περιμένουν ότι το παιδί τους μπορεί να αποκλειστεί από τα μαθήματα!

Το «John Flamsteed Community School» στο Ντέρμπι έχει την δική του πολιτική: «Οι μαθητές θα έχουν συγκεκριμένες τουαλέτες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αυτό πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Αν ένας μαθητής αποφασίσει να μην σεβαστεί τους κανόνες, αυτό θα αντιμετωπίζεται ως πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα».

