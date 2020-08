Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προς το τέλος του 2020 οι εμβολιασμοί στη Ρωσία

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρώτες στη λίστα για το ρωσικό εμβόλιο.

Ο Ρώσος υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο ανακοίνωσε, την Δευτέρα, ότι οι μαζικοί εμβολιασμοί με το εμβολίο κατά του κορονοϊού σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα ξεκινήσουν στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους μεταδίδουν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η Ρωσία, μέσα στον Αύγουστο, έγινε η πρώτη χώρα στην οποία οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού μετά από περίπου δύο μήνες κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα στους κύκλους των διεθνών εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.