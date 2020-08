Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε δομή φιλοξενίας ανήλικων στον Βύρωνα

Σε καραντίνα τέθηκε η δομή, ενώ έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών όσων βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Συναγερμός έχει σημάνει στον ΕΟΔΥ για δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στον Βύρωνα, που φέρεται να αποτελεί μια νέα εστία κορωνοϊού στην περιφέρεια Αττικής.

Κλιμάκιο του Οργανισμού έχει σπεύσει στη δομή καθώς μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε, εντοπίστηκε διψήφιος αριθμός κρουσμάτων μεταξύ των φιλοξενουμένων και του προσωπικού. Θετικοί έχουν βρεθεί 8 εργαζόμενοι και 22 φιλοξενούμενοι στη δομή.

Έχει ήδη δρομολογηθεί η υποβολή του συνόλου των φιλοξενουμένων ανηλίκων σε μοριακό έλεγχο, ενώ έχει ξεκινήσει και η ιχνηλάτηση των επαφών τους αλλά και του προσωπικού.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, καθώς και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, η εν λόγω δομή φιλοξενίας τίθεται σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Συγκεκριμένα:

Αναστέλλεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην ανωτέρω δομή φιλοξενίας, εξαιρουμένου του προσωπικού της μονάδας, το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται κάθε 48 ώρες.

Η τροφοδοσία και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.), στην ανωτέρω δομή φιλοξενίας θα γίνεται από τους προμηθευτές, χωρίς δυνατότητα εισόδου τους σε αυτή, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από 31-08-2020 και ώρα 21.00 και για 14 ημέρες, έως 14-09-2020 και ώρα 21.00