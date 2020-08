Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Εκτιμώ ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων μιλάει για το “θρίλερ” με τα κρούσματα του Αυγούστου και τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.