Πολιτισμός

“Ανθεκτικά” στην πανδημία αποδείχθηκαν τα θερινά σινεμά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και φέτος το καλοκαίρι, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν δίστασαν να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες κάτω από τα αστέρια.