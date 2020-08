Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέες αεροπορικές οδηγίες από την ΥΠΑ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

Τι προβλέπουν οι νέες notams που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 τα μεσάνυχτα, με νέα αεροπορική οδηγία που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επιπλέον, με νέα αεροπορική οδηγία, αναστέλλονται προσωρινά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, όλες οι πτήσεις επιβατών από την Ελλάδα και την περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία.

Πιο συγκεκριμένα, πέραν των δυο παραπάνω οδηγιών, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εκδόθηκαν αεροπορικές οδηγίες που θα ισχύoυν έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και έχουν σαν στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία COVID-19. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Επεκτείνεται η αεροπορική οδηγία έως τις 15/9/2020 και ώρα 23:59, η οποία προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται μόνο στον αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποκλείοντας τα δρομολόγια στα υπόλοιπα αεροδρόμια.

Παρατείνεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου η notam που προβλέπει ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μάλτα, Σουηδία, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ COVID-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους.

Επεκτείνεται η αεροπορική οδηγία έως τις 15/9/2020, που προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμένη nοtam εξαιρούνται οι ακόλουθες 11 χώρες: Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρατείνεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου η αεροπορική οδηγία (notam) που αφορά τους ταξιδιώτες από Ισραήλ και προβλέπει ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από Ισραήλ θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ COVID-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, (λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος), μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Επίσης, οι μόνιμοι κάτοικοι Ισραήλ που έρχονται στην Ελλάδα, θα επανυποβάλλονται σε τεστ για COVID-19, ενώ ορίζεται ανώτατο όριο εισόδου 1.200 ταξιδιωτών την εβδομάδα από το Ισραήλ και μόνο στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Κω.

Η ΥΠΑ ενημερώνει και για την παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου της υποχρεωτικής συμπλήρωσης της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα. Η συμπλήρωση μπορεί να γίνεται και την προηγούμενη ημέρα πριν από την άφιξη. Επισημαίνεται ότι πριν από την αποδοχή των επιβατών για επιβίβαση, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν: α) την επιβεβαίωση για υποβολή PLF τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα πριν από την πτήση, το οποίο είναι υποχρεωτικό ταξιδιωτικό έγγραφο. β) την αλληλογραφία με το κωδικό QR και το PLF. Αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου, θα είναι υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της εταιρείας.

Για τις notams, (παρατάσεις, αντικαταστάσεις, νέες), ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες αεροπορικές οδηγίες. Επιπρόσθετα, από όλες τις notams εξαιρούνται τα προγράμματα επαναπατρισμού Ελλήνων, ενώ υπενθυμίζεται ότι στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις αεροπορικές οδηγίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.