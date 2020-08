Κόσμος

Σε “ετοιμότητα μάχης” στην ανατολική Μεσόγειο το Charles de Gaulle

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “απάντηση” του Εμανουέλ Μακρόν στις απειλές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επικοινωνία Δένδια- Μπορέλ.

Σε “ετοιμότητα μάχης” αποπλέει απο τον ναύσταθμο της Τουλόν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με προορισμό την ανατολική Μεσόγειο.

Η ναυαρχίδα του στόλου της Γαλλίας συνοδεύεται από άγνωστο αριθμό πλοίων και υποβρυχίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.

Το αεροπλανοφόρο καταπλέει στη Μεσόγειο σε μια «μη προσδιορισμένη αποστολή», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του γαλλικού lemarin.ouest-france.fr.

Είναι, όμως, σε “ετοιμότητα μάχης”, που σημαίνει: πλήρες πολεμικό φορτίο το οποίο περιλαμβάνει πλήθος μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, ιπτάμενα ραντάρ και στρατηγικό οπλισμό πυραύλων μέγιστης ακτίνας δράσης, αντι-υποβρυχιακό οπλοστάσιο καθώς και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού, στόχευσης και ηλεκτρονικών παρεμβολών που έχει αναπτύξει η γαλλική πολεμική βιομηχανία με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχουν μέσα αντίμετρων στη διάθεση καμίας άλλης χώρας.

Η ανάπτυξη του γαλλικού πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο τη συγκεκριμένη στιγμή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν πως «η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από πράξεις».

O Ερντογάν, πάντως, συνέχισε το πολεμικό παραλήρημα και η Άγκυρα εξέδωσε και νέα NAVTEX για παράταση των ερευνών από το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Δένδια - Μπορέλ

Τηλεφωνικά συνομίλησε, την Δευτέρα, ο Νίκος Δένδιας με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ .

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο Βερολίνο ο Σαρλ Μισέλ για συνάντηση με τη Μέρκελ

Συνάντηση με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, είχε σήμερα στο Βερολίνο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο ήταν μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν στη συζήτηση που είχαν, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ανάρτησή του στο Twitter.