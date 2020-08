Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 23.500 νέα κρούσματα στην Ισπανία

Νέα “έκρηξη” των κρουσμάτων COVID-19 στη χώρα της Ιβηρικής.

Η Ισπανία κατέγραψε 23.572 νέα κρούσματα κορονοϊού από την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων, Φερνάντο Σιμόν, σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι το ποσοστό μόλυνσης έχει μειωθεί ελαφρώς από το ανώτατο όριο στο οποίο είχε φθάσει την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, 2.489 νέα κρούσματα διαγνώστηκαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ σε 462.858 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα.

Πέντε άνθρωποι πέθαναν την τελευταία ημέρα, αυξάνοντας σε 29.094 τον συνολικό απολογισμό των θανάτων.

Τα τελευταία αυτά στοιχεία μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον, καθώς η Ισπανία προσαρμόζει αναδρομικά τα ημερήσια επίσημα στοιχεία της.