Κοινωνία

Φωτιά ξέσπασε στον Μαραθώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν για να σβήσουν τις πύρινες εστίες.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στα Δικαστικά του Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό οικισμό, ενώ δεν απειλεί σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά αποδίδεται σε έκρηξη μετασχηματιστή της ΔΕΗ.