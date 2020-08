Κόσμος

Συμφωνία εκεχειρίας με το Ισραήλ ανακοίνωσε η Χαμάς

Ελπίδες για τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, που αποτελούσαν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο τον Αύγουστο.

Η παλαιστινιακή Χαμάς, που διοικεί για περισσότερο από μια δεκαετία τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας μια «συμφωνία» για τον τερματισμό της ανταλλαγής πυρών με το Ισραήλ, που ήταν σχεδόν καθημερινές τον Αύγουστο.

«Στο τέλος των διαλόγων και των πολυάριθμων επαφών, οι τελευταίες με τον απεσταλμένο του Κατάρ Μοχάμεντ αλ Εμαντί, επιτεύχθηκε συμφωνία για αποκλιμάκωση και τερματισμό της σιωνιστικής επιθετικότητας εναντίον του λαού μας», υπογράμμισε ανακοίνωση του γραφείου του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιάχια Σινουάρ.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας σχεδόν κάθε βράδυ, από τις 6 Αυγούστου, ως αντίποινα σε εκτοξεύσεις εμπρηστικών μπαλονιών, ακόμα και πυραύλων από τον παλαιστινιακό θύλακο προς την ισραηλινή επικράτεια.

Σε αντίποινα για τα εμπρηστικά μπαλόνια, τα οποία προκάλεσαν περισσότερες από 400 πυρκαγιές στο Ισραήλ, σύμφωνα με μια συλλογή στοιχείων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το εβραϊκό κράτος έσφιξε τον αποκλεισμό που έχει επιβάλλει στην Λωρίδα της Γάζας, κλείνοντας το σημείο διέλευσης των εμπορευμάτων Κερέμ Σαλόμ και σταματώντας παραδόσεις καυσίμων στο παλαιστινιακό έδαφος, αναγκάζοντας τον μοναδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λωρίδα της Γάζας να κλείσει.

Αυτή η κλιμάκωση στη Γάζα εντάθηκε την τελευταία εβδομάδα, μεσούσης της επιδημίας και των πρώτων κρουσμάτων της COVID-19 εκτός τοπικών “κέντρων καραντίνας”, εγείροντας φόβους για ταχεία εξάπλωση του ιού σε μια μικρή, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Στη Γάζα οι μισοί από τα δύο εκατομμύρια των κατοίκων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι στόχοι τακτικών βομβαρδισμών και στερούνται ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με μια πηγή της Χαμάς, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, όλες οι παλαιστινιακές παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να σταματήσουν να εκτοξεύουν εμπρηστικά μπαλόνια και βλήματα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γάζα θα τροφοδοτηθεί εκ νέου από αύριο, Τρίτη, με καύσιμα που θα καταστήσουν δυνατή την επαναλειτουργία του τοπικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.