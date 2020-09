Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Ο Σεπτέμβριος ξεκινάει θετικά, αφού έχουμε σήμερα το τρίγωνο του Ερμή από την Παρθένο με τον Πλούτωνα στο ζώδιο του Αιγόκερου...





Κρίος: Η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα στο εργασιακό σου περιβάλλον και να βελτιώσεις τις σχέσεις σου με κάποιους συναδέλφους. Ακόμα και το να συμφωνήσετε στο ότι διαφωνείτε σε όλα θα είναι σημαντικό, αφού θα σε βάλει σε μία διαδικασία αποδοχής και θα στρέψει το ενδιαφέρον σου σε πιο σημαντικά πράγματα. Είναι μία μέρα που αξίζει να είναι παραγωγική, γιατί τα αποτελέσματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο και επιρροή στην άποψη που έχουν οι άλλοι για εσένα.

Ταύρος: Πολύ καλή η σημερινή μέρα για εσένα καλέ μου Ταύρε, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις το τοπίο στα ερωτικά σου και να καταλάβεις τι πιθανότητες έχει να γίνει το επόμενο βήμα σε μια γνωριμία ή σε μία σχέση, η οποία σου έχει δημιουργήσει ερωτηματικά για το κατά πόσο μπορεί να εξελιχθεί ή όχι. Γενικότερα καλό θα είναι να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία που σου δίνεται για να μιλήσεις ανοιχτά μέσα στη σχέση σου και θα μπορέσεις να γκρεμίσεις τους μύθους που δημιουργούν στο μυαλό σου οι πάγιες αντιλήψεις σου.

Δίδυμοι: Η σημερινή μέρα θα σου δώσει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στο οικογενειακό σου περιβάλλον, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν οικονομικές διαφορές ή κληρονομικά θέματα τα οποία έχουν καταφέρει να επηρεάσουν τις μεταξύ σας σχέσεις. Από την άλλη είναι σημαντικό να εκφράσεις τις ανησυχίες που μπορεί να έχεις για τη σεξουαλική σου ζωή στο ταίρι σου, για να καταφέρεις να βρεις από κοινού λύσεις που θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

Καρκίνος: Ο μήνας ξεκινάει δυναμικά και η σημερινή μέρα είναι ιδανική για νέες γνωριμίες με ανθρώπους με τους οποίους θα νιώσεις ότι έχεις πολλά κοινά και ότι μπορείς να επικοινωνήσεις ουσιαστικά. Παράλληλα τα πράγματα είναι ευνοϊκά για εσένα και στην περίπτωση που έχεις προγραμματίσει σημαντικά επαγγελματικά ραντεβού, αφού η επικοινωνιακή σου δεινότητα θα είναι τέτοια που θα σου επιτρέψει να μαγνητίσεις τους συνομιλητές σου και να κατευθύνεις τα πράγματα προς την πιο συμφέρουσα για εσένα κατεύθυνση.

Λέων: Αυτό που φαίνεται να σε απασχολεί πολύ έντονα τελευταία είναι η ρευστότητα που αντιλαμβάνεσαι στις καταστάσεις γύρω σου, γι’ αυτό και η σημερινή μέρα μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για εσένα. Είναι σημαντικό να μιλήσεις για τις ανασφάλειες που μπορεί να έχεις είτε σε συναισθηματικό επίπεδο αλλά είτε και στα επαγγελματικά σου και να βρεις τρόπους που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο σίγουρος και πιο ικανοποιημένος από τις επιλογές σου.

Παρθένος: Μέρα αυστηρώς προσωπική, θα μπορούσα να πω, η σημερινή για εσένα, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείς με ζητήματα που μπορεί να είναι σημαντικά για εσένα, ακόμα κι αν κανείς από τους γύρω σου δεν καταλαβαίνει τις ανησυχίες σου και τις νέες προτεραιότητες που θέλεις να βάλεις στη ζωή σου. Αυτό που μετράει σε αυτή τη φάση είναι το τί πιστεύεις εσύ για εσένα και να μπορέσεις να αναλάβεις την ευθύνη των επιλογών σου. Όσοι σου φέρνουν αντιρρήσεις στο τέλος ξέρουν ότι ακόμα κι αν αυτό που σου λένε είναι λάθος δε θα λογοδοτήσουν πουθενά, κάτι που δεν ισχύει για εσένα...



Ζυγός: Η σημερινή μέρα μπορεί να σε φορτίσει συναισθηματικά, αφού θα σε φέρει αντιμέτωπο με γεγονότα και συνειδητοποιήσεις που θα σε αναγκάσουν να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα, αλλά και να εκτιμήσεις πράγματα που ως τώρα θεωρούσες δεδομένα. Από την άλλη, κάποιες εξελίξεις στα επαγγελματικά σου ή μια θετική εξέλιξη που μπορεί να σχετίζεται με θέματα υγείας, δικά σου ή κάποιου αγαπημένου σου προσώπου είναι πιθανό να δημιουργήσει πολύ θετικό κλίμα στο σπίτι.

Σκορπιός: Η σημερινή μέρα φέρνει ευχάριστες εξελίξεις σχετικά με μία νέα γνωριμία που μπορεί να πραγματοποιήσεις ή η οποία μπορεί να σε απασχολεί ήδη το τελευταίο διάστημα. Και δε μιλάω μόνο για συναισθηματικού τύπου γνωριμίες, αλλά και ανθρώπους που φαίνεται να μπορούν να σε βοηθήσουν με τον τρόπο τους να πραγματοποιήσεις κάποια σχέδια που μπορεί να έχεις στα σκαριά. Αν σκέφτεσαι να πραγματοποιήσεις ένα νέο ξεκίνημα, φαίνεται τα πράγματα να είναι με το μέρος σου, κυρίως επειδή η διαίσθησή σου φαίνεται να σε κατευθύνει σωστά.

Τοξότης: Οι εξελίξεις στο γάμο ή τη σχέση σου σήμερα φαίνεται ότι σε βοηθούν να νιώσεις ασφαλής και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί για εσένα και ενδιαφέρονται πραγματικά για τις φιλοδοξίες σου ή τις ανάγκες σου. Ακόμα κι αν πιστεύεις ως τώρα ότι ο σύντροφός σου υποτιμά τα “θέλω” σου έρχεται η στιγμή που θα σου αποδείξει ότι κάνεις λάθος. Στα επαγγελματικά είναι μία πολύ καλή μέρα για να συζητήσεις θέματα που μπορεί να αφορούν την εξέλιξή σου, αλλά και τις απολαβές σου.

Αιγόκερως: Μπορεί ουσιαστικά η σημερινή μέρα να σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας σεζόν, όμως για εσένα είναι σημαντικό αυτή η νέα σεζόν να μην είναι η συνέχεια ή η επανάληψη της προηγούμενης, αλλά να σηματοδοτήσει για εσένα το ξεκίνημα μιας καινούργιας εποχής που θα σου δώσει νέες προοπτικές για το μέλλον. Ίσως νιώθεις ότι για να πραγματοποιήσεις μία πιο δραματική αλλαγή στη ζωή σου χρειάζεσαι τη βοήθεια ενός εξωτερικού παράγοντα. Σήμερα μπορεί να την έχεις, όμως το σημαντικό είναι ότι θα καταλάβεις πως ό,τι χρειαζόσουν κρυβόταν μέσα σου.

Υδροχόος: Το ένστικτο της επιβίωσης είναι τόσο έντονο που δε γίνεται να μην ενεργοποιηθεί όταν βρεθείς σε πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θέμα είναι όμως τι κάνεις ώστε να μη βρεθείς σε εκείνο το σημείο που η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Σήμερα λοιπόν καταλαβαίνεις πως κάθε μέρα που σπαταλάς σκεπτόμενος τι “πρέπει” να κάνεις, συγκρίνοντας τον εαυτό σου με τους άλλους είναι μια μέρα που σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Για να πάρεις την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση θα πρέπει θα σκεφτείς τι θέλεις εσύ για εσένα.

Ιχθύς: Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις στη ζωή σου και σε επίπεδο σχέσεων αλλά και σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού, με την έννοια ότι κάτι αλλάζει. Ακόμα κι αν μιλάμε για μία σχέση χρονών, φαίνεται ότι έχεις την ανάγκη να την ανανεώσεις με κάποιο τρόπο ώστε να μπορείς να νιώθεις ότι δεν είναι μία συμβιβαστική συνύπαρξη, αλλά μία σχέση η οποία έχει νόημα και λόγο ύπαρξης. Στα επαγγελματικά είναι πολύ καλή μέρα για να ανοίξεις καινούργιες πόρτες.

Πηγή: astrologos.gr