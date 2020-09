Πολιτική

Με αντι-NAVTEX η απάντηση της Αθήνας στη νέα τουρκική πρόκληση με το Oruc Reis

Η Τουρκία εξέδωσε νέα παράνομη ναυτική οδηγία εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η αντι-NAVTEX της Αθήνας. Ηχηρό μήνυμα από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS.

Στην αντι-NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Τουρκία εξέδωσε χθες νέα παράνομη ναυτική οδηγία εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του σεισμογραφικού Ορούτς Ρέις έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με τη νέα NAVTEX η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου. Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό.

Η παράταση της NAVTEX έρχεται μετά τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν ότι η χώρα του «δε θα επιτρέψει πειρατείες και λητείες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους».

ΥΠΕΞ: Η Τουρκία αγνοεί τις εκκλήσεις για διάλογο και κλιμακώνει τις προκλήσεις

"Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή", σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η Τουρκία εξακολουθεί "να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα".

"Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής".

"Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής", καταλήγει η ανακοίνωση.