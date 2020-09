Κοινωνία

Μπαράζ εμπρησμών σε αυτοκίνητα στην Παλλήνη

Άγνωστοι πυρπόλησαν συνολικά πέντε ΙΧ. Στα σημεία έσπευσε η Πυροσβεστική.

Μπαράζ εμπρησμών σε αυτοκίνητα στην περιοχή της Παλλήνης σημειώθηκε τα ξημερώματα, όπου άγνωστοι πυρπόλησαν συνολικά πέντε αυτοκίνητα, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει για να σβήσει την φωτιά.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, ο πρώτος εμπρησμός σημειώθηκε σε αγροτικό όχημα στην οδό Κλεομένους, όπου 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα έσβησαν τη φωτιά.

Στη συνέχεια, η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα για φωτιά σε άλλα τέσσερα αυτοκίνητα στις οδούς Πυθαγόρα και Ασκληπιού, όπου στις δύο επιχειρήσεις μετείχαν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα.