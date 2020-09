Πολιτική

Τσίπρας: Έρχεται χειμώνας κοινωνικής κόλασης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μια τριπλή κρίση και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για επικοινωνιακούς χειρισμούς των προβλημάτων.

«Οι κοινωνικοί δείκτες έχουν ήδη επιδεινωθεί δραματικά και πολύ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που έδωσε στο KONTRA.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτίμησε ότι "το συναίσθημα που κυριαρχεί στον μέσο Έλληνα πολίτη είναι το συναίσθημα της ανασφάλειας με πρωτοφανή τρόπο", υποστηρίζοντας πως «ούτε στην εποχή των μνημονίων και της οικονομικής ασφυξίας υπήρξε τόσο γενικευμένο το αίσθημα της ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών».

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια τριπλή κρίση και συγκεκριμένα είπε: «έχουμε μία υγειονομική κρίση που αντί να αμβλύνεται, οξύνεται. Έχουμε μία οικονομική κρίση - οι επιπτώσεις είναι ορατές στον μέσο Έλληνα - που είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να μπορέσει να διαχειριστεί της επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Και ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι φόβοι για μια κρίση ασφάλειας στην περιοχή μας, μια μεγάλη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον φόβο ότι η κυβέρνηση κινείται και εκεί χωρίς πυξίδα». Εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για επικοινωνιακούς χειρισμούς των προβλημάτων, τόνισε ότι "δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπ' όψιν το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών και να κινείται διαρκώς με επικοινωνιακά εφευρήματα και πυροτεχνήματα που διαρκούν μόνο λίγες ώρες".

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην υγειονομική κρίση ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση που δεν απαίτησε "γενικευμένα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλες τις πύλες εισόδου" της χώρας. Αντί αυτού, σημείωσε, "κυριάρχησε μια οικονομίστικη λογική" προς την "αντίθετη κατεύθυνση με αυτή που κυριάρχησε, ορθώς, την περίοδο που επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα". Και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι "στη ζυγαριά «οικονομία ή υγεία», βρισκόμαστε στο εξής παράδοξο": «Το πρώτο διάστημα θυσιάσαμε την οικονομία προκειμένου να αφήσουμε αλώβητη τη δημόσια υγεία και στο δεύτερο διάστημα θυσιάσαμε τη δημόσια υγεία μπας και σώσουμε την οικονομία. Εν τέλει βρεθήκαμε και στα δύο με αρνητικό ισοζύγιο».

Υπογράμμισε ακόμα ότι «ο μοναδικός στόχος και γνώμονας της στάσης του ίδιου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ήταν να καρπωθούν πολιτική υπεραξία από την πορεία της πανδημίας και τώρα που τα πράγματα σκουραίνουν εξαιτίας των δικών τους αντιφάσεων, παλινωδιών και αποφάσεων ρίχνουν την ευθύνη στον πολίτη. Αυτό δεν είναι έντιμο».

Απαριθμώντας τα "μεγάλα λάθη" της κυβέρνησης είπε ότι αυτά ήταν το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς σχέδιο, η 85% πληρότητα στα πλοία, η μη αύξηση των δρομολογίων στις δημόσιες συγκοινωνίες, όλα όσα συνέβησαν με τις αεροπορικές εταιρείες και ότι δεν έχει κρατηθεί μια ενιαία στρατηγική σε ότι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους όρους προφύλαξης. Έτσι, τόνισε ότι «έχουμε βρεθεί ξανά στο σημείο μηδέν" και ότι "όλα όσα πετύχαμε με μεγάλο κόπο και θυσία από την πλευρά των πολιτών μέσα σε τρεις μήνες εξαιτίας αυτών των πολιτικών που επιλέγησαν έχουν πάει στράφι και ότι κινδυνεύουμε τούτη την ώρα να βρεθούμε μπροστά σε μία κρίση πρωτοφανή υγειονομική, που δεν θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε».

Σε ότι αφορά στο επικείμενο άνοιγμα των σχολείων, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι αντί να πάμε σε μια διαδικασία με λιγότερους μαθητές μέσα στην αίθουσα «η υπουργός Παιδείας στη χώρα μας το μόνο που είχε ως έγνοια ήταν να κάνει τα χατίρια των σχολαρχών, της ιδιωτικής εκπαίδευσης δηλαδή, και να περάσει μάλιστα ένα νομοσχέδιο στο οποίο τους έκανε τα χατίρια - άλλωστε έχουν παραδεχτεί ότι είναι χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας". "Και ταυτόχρονα σε αυτό το νομοσχέδιο αύξησε τον αριθμό των μαθητών στο δημοτικό, από 22 σε 25", συμπλήρωσε, κατηγορώντας την υπουργό Παιδείας ότι παίζει με τη νοημοσύνη τον πολιτών και κάνει δημιουργική λογιστική με τον αριθμό των μαθητών στα σχολεία".

"Όταν τα βλέπει αυτά ο πολίτης μεγαλώνει μέσα του ο θυμός και η αντιπολιτική στάση", σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας το φόβο του ότι "και στην Ελλάδα μπορεί να δούμε μια ενίσχυση ρευμάτων αντιπολιτικής στάσης που δεν μπορεί κανείς να προσδοκά κάτι μέσα από αυτά".

Ερωτηθείς, τέλος, σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, ο Αλ. Τσίπρας, παρέπεμψε και πάλι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ "Μένουμε Όρθιοι" υπενθυμίζοντας ότι από την αρχική του εκδοχή στόχος ήταν "να σταματήσουμε την κατηφόρα, να μειώσουμε την ύφεση", κάτι που δεν εφάρμοσε η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη ρήτρα διαφυγής της ΕΕ, στο αποθεματικό που υπάρχει και στον χαμηλό δανεισμό λόγω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που έχει ως αποτέλεσμα "ο δανεισμός να παραμένει χαμηλός, το επιτόκιο δανεισμού παραμένει χαμηλό".

«'Αρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει εμπροσθοβαρώς κινήσεις και παρεμβάσεις, δεν τις έκανε, τώρα θα τις πληρώσει τριπλάσια, αλλά έστω και τώρα οφείλει να παρέμβει πυροσβεστικά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα», υπογράμμισε. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, δηλαδή αν δεν τα αντιμετωπίσει, "θα υπάρξουν χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία θα βρεθούν εκτός προϋπολογισμού, η ανεργία θα ξανασκαρφαλώσει, που ήδη έχει σκαρφαλώσει, πάρα πολύ ψηλά. Θα βρεθούμε δηλαδή σε έναν χειμώνα κοινωνικής κόλασης".