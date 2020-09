Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Χιλή

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών με επίκεντρο περιοχή 102 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βαγιενάρ της Χιλής σημειώθηκε στις 07:09 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Κατά την εκτίμηση του γερμανικού κέντρου γεωλογικών ερευνών (GFZ), η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών και σημειώθηκε κοντά στις ακτές της βόρειας Χιλής.

Η αρχική εκτίμηση του κέντρου ήταν πως ο σεισμός είχε ισχύ 7 βαθμών. Το εστιακό του βάθος ήταν χαμηλό, περίπου 10 χιλιόμετρα, πάντα σύμφωνα με το GFZ.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού στη χώρα της νότιας Αμερικής.