Τεχνολογία - Επιστήμη

Διάκριση του ΑΠΘ για το ερευνητικό έργο στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αξιολόγηση για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και η θέση των άλλων ελληνικών ΑΕΙ.

Την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη κατέκτησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την απήχηση του ερευνητικού έργου των μελών του στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer Science), όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η ακαδημαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα Guide2Research .

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, καθηγητής, Ελευθέριος Αγγελής, η διάκριση αυτή μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και η υψηλή 189η θέση μεταξύ των πανεπιστημίων όλου του κόσμου, αποτελεί αναγνώριση για το το πλούσιο και υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει το τμήμα.

Η συγκεκριμένη κατάταξη στηρίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια ποιότητας που αφορούν την απήχηση των ερευνητικών δημοσιεύσεων (h-index) στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής, μετά από εξέταση του προφίλ περισσοτέρων από 6.000 ερευνητών, που έχουν καταγραφεί στο Google Scholar και στη βάση δεδομένων DBLP.

Σε προγενέστερη δημοσίευση του Guide2Research σχετικά με τους 37 κορυφαίους επιστήμονες της Επιστήμης των Υπολογιστών ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων το ΑΠΘ είχε πρωτεύσει, με 6 καθηγητές του να εντάσσονται στη λίστα, μεταξύ των οποίων 5 από το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ. Επιπλέον, η αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος, Αθηνά Βακάλη,τιμήθηκε πρόσφατα με Βραβείο Αριστείας του ΑΠΘ για την προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων.

Ο κ. Αγγελής τόνισε ότι το υψηλό επίπεδο του ερευνητικού έργου που παράγει το τμήμα Πληροφορικής αναδεικνύεται από τις διεθνείς συνεργασίες του ερευνητικού προσωπικού, την αυξημένη προσέλκυση χρηματοδότησης προγραμμάτων, τις συνεργασίες με εταιρείες και τη συμμετοχή σε συνέδρια.

«Το Πανεπιστήμιό μας δεν σταματά να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες αναδεικνύουν σε παγκόσμιο επίπεδο την εξαιρετική δουλειά που κάνει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό του και την πολύτιμη προσφορά του στην έρευνα και την προαγωγή της επιστήμης. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, καθώς η πρωτιά αυτή αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει το Αριστοτέλειο. Ο τομέας της Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους πυλώνες του Πανεπιστημίου μας και προσφέρει ευρύτατο πεδίο ερευνητικής δράσης και διαρκούς εξέλιξης», δήλωσε για την διάκριση του τμήματος Πληροφορικής, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.