Κορονοϊός: Ακόμα ένας νεκρός από το γηροκομείο

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από κορονοϊό στην χώρα. Κατέληξε ένας άνδρας που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ένας άνδρας 79 ετών κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης μετά από επιπλοκές του κορονοϊού στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα μας στους 269.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή λόγω λοίμωξης από κορονοϊό, ενώ είχε και υποκείμενα νοσήματα

Οι νεκροί από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι είναι πλέον 19.

Χθες είχαν χάσει τη ζωή τους δυο ακόμη ένοικοι του γηροκομείου, μια 88χρονη γυναίκα και ένας 66χρονος άνδρας.