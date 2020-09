Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Στις 12 Σεπτεμβρίου ο τελικός

Αναζητείται πλέον ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα, ενώ η Σούπερ Λίγκα είναι υποχρεωμένη να αναβάλλει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Στις 12 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, αποφάσισε το βράδυ της Δευτέρας κατά πλειοψηφία η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ύστερα απ΄ αυτή την εξέλιξη, η Σούπερ Λίγκα είναι υποχρεωμένη να αναβάλλει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, που είχε προγραμματιστεί την ίδια ημερομηνία.

Η απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού, που έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, ελήφθη με πλειοψηφία, ύστερα από μια κατά πληροφορίες έντονη συνεδρίαση, κι ενώ η Λίγκα είχε ενημερώσει την Ομοσπονδία ότι δεν συναινεί στη μετάθεση της πρεμιέρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Τάκης Αγραφιώτης, πρότεινε τη 16η Δεκεμβρίου κι αφού δεν υπήρχε συμφωνία, η πρόταση της Επιτροπής Διοργανώσεων για τις 12 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ψηφοφορία.

Δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν υπέρ, τέσσερα κατά, ενώ υπήρξε κι ένα «παρών». Πλέον αναμένεται ο ορισμός της έδρας, που δεν μπορεί να είναι το ΟΑΚΑ, καθώς το Ολυμπιακό Στάδιο που αποτελεί έδρα των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού θα κλείσει προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές εργασίες, καθώς ο αγωνιστικός χώρος του είναι σε κακή κατάσταση.

Ως εναλλακτικές λύσεις, ακούστηκαν το γήπεδο της Ριζούπολης και το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.