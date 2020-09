Κοινωνία

Αλλαγιάννης στον ΑΝΤ1: Ιχνηλάτηση στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου μετά τα κρούσματα κορονοϊού (βίντεο)

Έκλεισε το Δημαρχείο Μαρκοπούλου. Θετικοί στον ιό ο αντιδήμαρχος και η συζυγός του. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος.