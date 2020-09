Πολιτική

Βαρβιτσιώτης στον ΑΝΤ1: Βρισκόμαστε σε καθεστώς υψηλής ετοιμότητας (βίντεο)

Για τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις κυρώσεις που εξετάζει η ΕΕ μίλησε ο αναπλ.Υπουργός Εξωτερικών. Τι απαντά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Για τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις κυρώσεις που επεξεργάζεται η ΕΕ μίλησε στην εκπομπήτου ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ απάντησε και στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τους χειρισμούς της στο θέμα.

Όπως είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης «το να δημιουργήσεις μια συμφωνία των 27 απέναντι στην Τουρκία δεν είναι μια εύκολη ιστορία», προσθέτοντας ότι «σήμερα δεν συζητάμε για κυρώσεις απέναντι σε τουρκικές πετρελαϊκές εταιρείες όπως στο παρελθόν». «Σήμερα συζητιούνται κυρώσεις κατά του κράτους της Τουρκίας», ανέφερε.



Τα θέμα των κυρώσεων όπως είπε δεν είναι απλό και στο τραπέζι υπάρχει ένα πακέτο – πρόταση. Αυτό που προτείνεται είναι η άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου. Σύμφωνα με τον κ. Βαρβιτσιώτη «αν δεν το δεχτεί η Τουρκία τότε οι σχέσεις με την ΕΕ διαμορφώνονται επί τα χείρω».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «ο Τούρκος Πρόεδρος πρέπει να σταματήσει την ρητορεία και πρέπει δείξει με τις πράξεις του ότι θέλει διάλογο», σημειώνοντας ωστόσο, ότι «πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μεγάλη ένταση στην περιοχή»

Σχετικά με την πολιτική των ίσων αποστάσεων ο κ. Βαρβιτσιώτης επανέλαβε το μήνυμα που του Πρωθυπουργού στον Στολτενμπεργκ, ότι αυτή η πολιτική δεν είναι για το ΝΑΤΟ και δεν μπορεί να νίπτει τας χείρας όταν δυο μέλη του είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης.



Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι «προσπαθούμε να δείξουμε στους εταίρους μας ότι υπάρχει πραγματική αλλαγή στην στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Αυτό το καταφέραμε στον Έβρο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα».



Όπως είπε σχετικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας «μας προβληματίζουν τα πάντα και βρισκόμαστε σε καθεστώς υψηλής ετοιμότητας» και τόνισε ότι «όλα τα σενάρια εξετάζονται». Στόχος όπως είπε είναι η «οικοδόμηση ευρωπαϊκού μετώπου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα».