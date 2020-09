Κοινωνία

Οπλίτες τραυματίστηκαν όταν εκπυρσοκρότησε όπλο σε στρατόπεδο

Παρ ολίγον τραγωδία σε στρατόπεδο της Αττικής... Το χρονικό του ατυχήματος.

Δύο οπλίτες τραυματίστηκαν το πρωί όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκπυρσοκρότησε όπλο μέσα στο στρατόπεδό τους, στην Αττική.

Οι δύο οπλίτες διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, τις πρωινές ώρες της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2020, οι Στρατιώτες Ι.Κ. και Χ.Π. οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδα της Αττικής, τραυματίστηκαν ελαφρά στα κάτω άκρα, συνεπεία εκπυρσοκρότησης τυφεκίου, εντός στρατοπέδου.

Οι Οπλίτες Θητείας διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.