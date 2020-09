Πολιτική

Σύμβουλος Ερντογάν: Νάνοι οι Έλληνες, οι στρατιώτες τους στα νησιά θα πεθάνουν από πείνα

Παραλήρημα από στέλεχος της Τουρκικής Προεδρίας με νέες απειλές κατά της Ελλάδας και απίστευτους χαρακτηρισμούς.

Επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Μεσούτ Χακί Κασίν, αποκαλώντας «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα».

Στη διάρκεια παρέμβασής του σ’ εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «A Haber» ο Κασίν, επιτέθηκε φραστικά και κατά της Ε.Ε., ενώ εκθείασε την Τουρκία πως… «βουλιάζει» από τουρίστες. «Η Ευρώπη έχει καταρρεύσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην Ευρώπη όλοι είναι άφραγκοι. Κανείς δεν έχει χρήματα στις τσέπες του. Εμείς βρήκαμε αέριο. Οι Έλληνες όχι».

Μιλώντας μάλιστα με… ποδοσφαιρικούς όρους ο σύμβουλος του Ερντογάν δήλωσε προκλητικά πως το σκορ είναι 3-0 υπέρ της Τουρκίας. «Εμείς είμαστε 3 βαθμούς μπροστά από την Ελλάδα. Επίσης, η Γαλλία είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της όπως το Ισραήλ. Η Ελλάδα θα αγοράσει 18 πολεμικά αεροσκάφη, αλλά εμείς θα αγοράσουμε 200 αεροσκάφη. Πρέπει να βλέπεις ποιος έχει το χρήμα. Η Ελλάδα πεινάει. Είμαι στο Νταλαμάν και συνέχεια προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα. Έχει παντού τουρίστες. Κανείς δεν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τουρίστες. Ούτε οι Τούρκοι δεν πηγαίνουν εκεί για ψάρια και ρακί. Η Ελλάδα πεθαίνει από την πείνα. Τους λυπάμαι τους Έλληνες. Οι Έλληνες στρατιώτες στο Καστελόριζο θα πεθάνουν από την πείνα αν δεν φτάσουν σύντομα προμήθειες. Κι αυτό γιατί το Καστελόριζο προμηθεύεται τρόφιμα από την Τουρκία. Η Ελλάδα τα ξέρει όλα αυτά. Παρακολουθώ τα ελληνικά ΜΜΕ που μεταδίδουν ότι η Τουρκία ενισχύει το Πολεμικό Ναυτικό της. Ναι. η Τουρκία θα φτιάξει αεροπλανοφόρο και ελικοπτεροφόρο. Μάλιστα χθες ο Πρόεδρος Ερντογάν μας είπε τα ευχάριστα νέα ότι η Τουρκία θα πάει στο Διάστημα. Έτσι, εκτός από την ξηρά και την θάλασσα οι δυνάμεις μας θα κατακτήσουν και το Διάστημα. Με το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της η Τουρκία θα μπει στις 10 ισχυρότερες οικονομίες στον κόσμο στα επόμενα 15 χρόνια».