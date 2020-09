Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επιστρέφει στην ενημέρωση ο Τσιόδρας

Μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά θα είναι και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό.

Επιστρέφει σήμερα στην ενημέρωση για τον κορονοϊό ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας, θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Στην ενημέρωση θα συμμετέχει και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.