Κοινωνία

Τραγικό τέλος στις έρευνες για ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε νεκρή από άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ. Για την ηλικιωμένη γυναίκα είχε εκδοθεί silver alert.

Νεκρή εντοπίστηκε, από άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ, στην περιοχή του Κερίου στην Ζάκυνθο, 90χρονη που αγνοείτο από το Σάββατο το πρωί.

Η σορός της άτυχης ηλικιωμένης βρέθηκε μέσα σε μια χαράδρα στο Κερί στη θέση 'Αβυσσος, μερικά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της.

Στις έρευνες συμμετείχαν άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, της Πυροσβεστικής Ζακύνθου, μέλη της 6ης ΕΜΑΚ με την συνδρομή ειδικού σκύλου, αλλά και εθελοντικές Ομάδες.

Για την ηλικιωμένη γυναίκα είχε εκδοθεί silver alert.