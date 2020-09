Πολιτική

Τσαβούσογλου: η Ελλάδα προκαλεί την Τουρκία υιοθετώντας εχθρική στάση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοικτή στον διάλογο με την Ελλάδα δηλώνει η Άγκυρα, χωρίς όμως να βάζει "φρένο" στις προκλήσεις της... "Νάνους" χαρακτηρίζει τους Έλληνες ο σύμβουλος του Ερντογάν.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Αλγερινό ομόλογό του κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα λέγοντας: «Είπαν πως είναι αλλαγή δυνάμεων στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα στα νησιά αυτά, μπορεί να έχει δυνάμεις για εσωτερική ασφάλεια. Κι αυτό έχει ένα όριο. Στην πραγματικότητα όμως το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, αφού πήρε και την υποστήριξει της Ε.Ε κάνει προκλητικά βήματα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Εμείς και στις δηλώσεις μας έχουμε πει, δεν παραβιάζουμε το δίκαιο κανενός όμως δεν επιτρέπουμε να καταπατήσουν τα δικαιώματα μας. Τέτοια βήματα θα προκαλέσουν ζημιά στην Ελλάδα. H Eλλάδα δεν προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα αλλά θέλει να μας προκαλέσει, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το τέλος αυτής της προσπάθειας να μας προκαλέσει. Κι απο αυτό θα πάει ζημιά η Ελλάδα».

Επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε νωρίτερα και ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Μεσούτ Χακί Κασίν, αποκαλώντας «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα».

Στη διάρκεια παρέμβασής του σ’ εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «A Haber» ο Κασίν, επιτέθηκε φραστικά και κατά της Ε.Ε., ενώ εκθείασε την Τουρκία πως… «βουλιάζει» από τουρίστες. «Η Ευρώπη έχει καταρρεύσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην Ευρώπη όλοι είναι άφραγκοι. Κανείς δεν έχει χρήματα στις τσέπες του. Εμείς βρήκαμε αέριο. Οι Έλληνες όχι».